Ferjenčík (Piráti): Kompenzační bonus je nejlépe fungující ze všech programů podpory lidem v rámci koronavirové krize

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já velmi vítám tento návrh. V opozici jsme po podpoře drobných eseróček volali už docela dlouhou dobu, takže jsem rád, že nám vláda vyšla vstříc a souhlasíme s tím zvoleným řešením. Myslíme si, že kompenzační bonus je lepší cesta, než dotační program. Je to administrativně jednodušší. Musím pochválit Ministerstvo financí a Finanční správu, že skutečně kompenzační bonus je nejlépe fungující z těch programů podpory lidem v rámci koronavirové krize. A za tohle si ministerstvo zaslouží pochvalu.

Takže jsem rád, že to vláda předložila a plně podporujeme tu část, co se týče větší podpory pro společníky s.r.o. Co nám tam chybí, jsou některé skupiny, které podle nás nejsou zahrnuty v programech státní podpory. A myslíme si, že by zahrnuty být měly.

Z tohoto důvodu předkládám velmi kompromisní pozměňovací návrh na podporu aspoň části dohodářů. Předkládám ho spolu se zástupci všech opozičních stran. Jde o návrh, který dává kompenzační bonus ve výši 350 Kč za den dohodářům, kteří měli dohodu o pracovní činnosti nad 3000, případně dohodu o provedení práce nad 10 tis. korun, to znamená o jejich dohodách existují záznamy, to znamená, je možné to zdokladovat, maximální výše toho bonusu kromě těch 350 Kč na den je zastropována výší jejich dohod za první čtvrtletí tohoto roku. To znamená, bude se to týkat lidí, kteří leden - únor - březen dostávali peníze a v důsledku krize o ně přišli. Přistoupili jsme na náročný kompromis, ale smířili jsme se s tím, a to, aby se to vztahovalo jenom na lidi, kteří mají tu dohodu nyní přerušenou, to znamená, není z ní čerpáno. Víme, že z toho bohužel nějací lidé vypadli, pokud dostali výpověď úplně z té dohody, ale v rámci nějaké snadnější administrovatelnosti a v rámci toho, aby byl ten návrh aspoň trochu průchozí, tak jsme vyšli vstříc a skutečně jsme to omezili jen na ty, kteří mají tu dohodu nyní přerušenou, resp. nedostávají zadanou práci.

Velmi prosím o podporu tohoto návrhu, který byl vyřešil aspoň zčásti jednu významnou skupinu chudých pracujících, kteří dnes nedostávají žádnou státní podporu.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

Druhá sada problémů je v tom, jak jsou dnes pojaté souběhy. Bohužel ten návrh zákona o kompenzačním bonusu v původní verzi, jak prošla Sněmovnou, zcela vyloučil souběhy mezi OSVČ a zaměstnáním. Vedlo to k řadě nešťastným situacím, kdy lidé, co mají malý zaměstnanecký úvazek, přišli o jakoukoli státní podporu. Z toho důvodu navrhujeme několik kompromisních variant, které stručně odůvodním.

První je poměrně široký návrh, aby bylo možné kombinovat nebo čerpat bonus v případě, že berete na zaměstnanecký poměr méně než minimální mzdu, případně máte méně než půlúvazek, případně pracujete jenom podle těch výše zmíněných dohod a potom samozřejmě pokud jste pěstoun nebo dobrovolný pečovatel. Kromě toho jsem to předložil ještě spolu s kolegy v upravených variantách, která (?) se týká pouze dohodářů a pěstounů a pečovatelů a poté pouze pěstounů a pečovatelů.

U této skupiny se ještě zastavím. Hlavní argument Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí pro úplné zrušení těch souběhů byl, že pro zaměstnance je tady antivirus. Já si myslím, že ten argument úplně nefunguje, protože je řada případů, kdy ten minimální zaměstnanecký poměr nebyl nijak zasažen tou krizí, ale ten dominantní příjem ze živnosti zasažen byl, takže tito lidé přišli o drtivou většinu svého příjmu a nedostávají žádnou státní podporu. Ale když už přistoupíme na tenhle argument, že pro zaměstnance je tady jiná podpora, podpora v nezaměstnanosti atd., tak skutečně nechápu, proč jsou vyčleněni pěstouni a dobrovolní ošetřovatelé, kteří udělali jedinou chybu, že jsou účastni na nemocenském pojištění, ale přitom normálně jinak můžou fungovat jako OSVČ. Důchodci také dostávají kompenzační bonus, když k tomu podnikají. A nevidím důvod, proč k pěstounům přistupovat jinak, takže prosím aspoň o tu minimalistickou verzi, o její podporu, aby skutečně pěstouni nebyli zcela absurdně vyloučeni z té podpory.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

