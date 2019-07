Ferjenčík (Piráti): Konec daňových výjimek pro leteckou dopravu

Pustil se do nás Kalousek a další, kvůli tomu, že jsme si dovolili upozornit na to, že zatímco z benzínu pro auta se daně platí, z benzínu pro letadla ne. Zkusím shrnout svůj postoj k této věci.

Hlavní daňová priorita Pirátů je snížit zdanění práce. Dnes i ti nejchudší odvádějí ze svého výdělku minimálně 35 % a střední třída cca 40 - 45 %. To je obrovské číslo a s výjimkou věcí zatížených spotřební daní v našem daňovém systému nemá obdoby. Vysoká daň z práce má spoustu negativních dopadů: pro chudé je těžké se prací dostat společensky výše, střední třída si nemůže dovolit zaměstnávat lidi na pomoc v domácnosti, prodražuje to dětské skupiny nebo školky, je nesmírně těžké z příjmu něco ušetřit...

Já bych si přál daňový systém, ve kterém lidem z práce zůstane daleko větší podíl, na věci nezbytné k životu budou nízké daně (základní potraviny, bydlení, léky) v dalších oblastech budou daně přiměřené (DPH rozhodně do 25 % i při razantním snížení zdanění práce) a zruší se co nejvíc daňových výjimek a dotace pro oligarchy.

Neexistující zdanění leteckého benzínu je jedna z těch výjimek, co mi nedává smysl. Třeba na trase Praha - Berlín si vlaky, autobusy a letadla přímo konkurují a nevidím důvod, aby autobusové firmy platily výrazně vyšší daně než ty letecké. Proti letecké dopravě jako takové nic nemáme, ale vnímáme problém s emisemi a myslíme si, že danění negativních externalit je správná cesta, jak k němu přistupovat, když je to navíc současně srovnání hřiště, přijde nám naprosto logické daňové výjimky v této oblasti zrušit.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Současně si uvědomujeme technické komplikace (letadla mohou létat jinam levněji natankovat), takže případné zdanění se musí udělat tak, aby nevedlo jen ke zbytečným letům pro palivo (dá se to vymyslet).

Z daňových výnosů tohoto opatření bych snížil daně z práce, ať se lidi sami rozhodnou, jestli poletí na dovolenou, nebo si třeba budou šetřit na byt a část prostředků bych investoval do rozvoje železnice, která by na spoustě tras moha letadla nahradit. Namátkou zmiňovaná Praha - Berlín, ale chybí nám rychlé spoje i do Mnichova, Vídně, Bratislavy, ale i třeba z Ostravy do Krakova (tam je to především na Polácích, ale tohle opatření musí být celoevropské, jinak moc velký smysl nedává).

Tolik za mě.

P.S. Hrozí, že v roce 2050 bude letecká doprava tvořit až čtvrtinu všech emisí CO2 na planetě, v kontextu hrozby sucha a migrace způsobené změnou klimatu bychom nad tím neměli zavírat oči.

