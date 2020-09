Ferjenčík (Piráti): Pokusím se odpovědět kolegovi Válkovi, jak vzniklo těch pět tisíc

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

konečně se dostávám ke slovu v řádné rozpravě. Já bych se chtěl vyslovit zaprvé k otázce, proč jsou u nás nízké důchody. Nízké důchody jsou u nás především proto, že jsme především ve srovnání se svými sousedy na západě poměrně chudá země. Prostě my jsme v zásadě ekonomická kolonie Německa, akorát máme třetinové mzdy. To je ten základní problém, se kterým musíme bojovat.

A máme asi patnáct let na to, abychom třeba to Rakousko a aspoň trochu i to Německo dohnali, protože potom na ten státní rozpočet a na celou tuhle zemi dojede ten obrovský balvan lidí, co půjdou do důchodu - a oni za to samozřejmě nemůžou - lidí, co se narodili v sedmdesátých letech, půjdou do důchodu a stát nebude mít ty pracující, co by je živili. Ukazuje to velmi dobře predikce Národní rozpočtové rady, která upozorňuje, že máme posledních patnáct let se na tuhle populační vlnu připravit a skutečně zajistit nějakou transformaci naší ekonomiky, abychom byli připraveni na to, financovat i důchody pro dnešní padesátníky a mladší.

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 3526 lidí

Všechny návrhy, které v tuhle chvíli snižují šanci České republiky modernizovat republiku, investovat do rozvoje, do novějších technologií, do toho, abychom za dvacet let byli bohatší než jsme dnes, povedou k tomu, že dnešní padesátníci ztrácejí perspektivu toho, aby měli rozumný důchod, aby měli důchod aspoň v té výši, jako je dnes.

Já se pokusím odpovědět kolegovi Válkovi, jak vzniklo těch 5 tisíc. Podle mého názoru těch 5 tisíc vzniklo tak, že vláda se začala předhánět, kdo víc přidá. Pan Babiš sliboval - nebude to 850, bude to tisícovka. Pak se do toho vložil pan Hamáček a říkal - chceme 400 korun navíc. A pak zjistili, že když se budou takhle předhánět, má to dvě nevýhody, že prostě těch 150 korun navíc, co se přidá jednorázově v řádné valorizaci, že za to si asi zas takové oko u voličů neudělají, protože to je přece jenom 150 korun, ale současně to zvýšení se potom protáhne do všech dalších let, takže když se rozdá 5 miliard na pravidelné valorizaci letos, tak to bude 50 miliard za dalších deset let a zatímco když to udělají jednorázově, tak nejenže můžou přidat vyšší částku, protože do těch dalších let to tu sekeru nedělá, ale ještě to budou moci další roky opakovat, takže zatímco kdyby přidali letos čtyři stovky, tak potom se jim vyčerpá ta možnost to každý rok zvyšovat dál, protože by to lidi prostě dostali ke svému důchodu všichni. Tak raději teď přidají 5 tisíc, aby před příštími volbami mohli přidat dalších 5 tisíc, aby prostě měli zdroje na to, rozdávat peníze, které bohužel nemají.

Jeden z důvodů, proč je nemají, je jeden z důvodů, proč je pan Babiš v politice. Tohle je vývoj dotací, které dostává Agrofert od té doby, co je pan Babiš v politice. A za každou korunu, kterou dá teďka důchodcům, dostal dva miliony od vás, od občanů, na dotacích. Vám dá jednu korunu a sám si vezme dva miliony. A myslí si, že to mu bude stačit k tomu, aby mohl ty dotace čerpat furt, aby mohl jezdit na summity Evropské unie a vyjednávat si, že se mu hlavně ty dotace nesmí nikdy snížit. A snaží se vás za tu jednu korunu koupit, aby mohl dostávat ty svý dva miliony. A podle nás to je nehoráznost.

Děkuji za pozornost.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Kolik věcí se zlepší díky koronaviru? Ferjenčík (Piráti): Opět navrhujeme zvýšení slevy na poplatníka Ferjenčík (Piráti): Dnešní padesátníci si také zaslouží důstojný důchod Holomčík (Piráti): Hra premiéra Babiše je dost děsivá záležitost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.