Ferjenčík (Piráti): Problém je, že jste se celou dobu chovali k občanům jako k podřízeným

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych chtěl vaším prostřednictvím zareagovat na kolegu Maška, který mě ve svém projevu zmínil. On obvinil opozici, že kdybychom to vedli my, tak že by to bylo ještě daleko horší. Za prvé je potřeba zopakovat, že jsme podle dostupných dat třetí nebo čtvrtí nejhorší na světě, že by bylo velmi obtížné dosáhnout ještě horšího výsledku, než dosáhla tahle vláda. Ale to jen tak na okraj. Ale co jsem chtěl říct.

Pan Mašek tady neustále operoval s tezí, jak bylo potřeba na všechno nouzový stav, jak bylo potřeba všechno zpřísňovat a že my bychom nebyli tak razantní, tím pádem bychom zabíjeli lidi. To byla v zásadě jeho teze. Jenže ten problém je, že vy jste se celou dobu chovali k občanům jako k podřízeným. Dokonce v řadě případů vaši ministři říkali, že to nefunguje, protože občani něco nedodržují atd. A místo toho bylo potřeba chovat se k lidem jako k partnerům a vydávat smysluplná opatření, které bude poměrně snadné a pochopitelné respektovat.

Ve chvíli, kdy zavřete maloobchod a necháte otevřené supermarkety, tak se nedivte, že lidem přijdou ta vaše opatření na hlavu. A těch příkladů bylo milion, kdy jste povolili prodej kafe, ale zakázali jste ho pít, nebo naopak a ještě jste to třikrát opravovali. Prostě toho šlendriánu bylo tolik, všechno se vyhlašovalo den dopředu, každý systém, který jste zavedli, PES nebo ten systém pana Arenbergera jste během tří týdnů zrušili bez toho, abyste to řekli.

A pak se divíte, že dodržování těch opatření je nízké. Prostě bylo potřeba přistupovat k občanům jako k sobě rovným a ukázat jim nějakou strategii a dát těm opatřením smysl. A teď poté, co jste třetí nejhorší na světě útočit na opozici, je ubohé.

