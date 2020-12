Ferjenčík (Piráti): Už nyní víme, že tam hapruje 100 miliard

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Když tak Mikuláš. (Předsedající: Jéžiši, omlouvám se! Opravdu se omlouvám. Já si pamatuji vaše jméno, ale...) Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jako Piráti se vždycky snažíme, aby zákony, které schvalujeme, byly v souladu s realitou, aby odpovídaly tomu, co se děje, aby to, co je na papíře, dávalo smysl i ve skutečnosti. Bohužel tento rozpočet v souladu s realitou není.

Už nyní víme, že tam hapruje 100 miliard, které se vláda chystá nevybrat v rámci daňového balíčku, 100 miliard, které se daly použít na záchranu krachujících sektorů, 100 miliard, které se daly použít na to, abychom se tady nemuseli handrkovat, jestli můžeme živnostníkům odpustit odvody nebo nemůžeme, jestli na to jsou peníze nebo nejsou peníze. To je prostě obrovská částka, se kterou ten rozpočet ale vůbec nepočítá, přestože za týden se vláda chystá tuto obří sekeru zatnout. Stejně tak ten rozpočet vůbec nepočítá s dopady koronavirové krize. Rozpočet s žádnou druhou ani hrozící třetí vlnou vůbec nepočítá. Tam nejsou vyhrazené prostředky na řešení těchto finančních nákladů, které skrz tu koronavirovou krizi přijdou. Nepočítá se s poklesem příjmů, který kvůli ní přijde. To jsou dva velké problémy.

Současně ten rozpočet vlastně vláda chce z jediného důvodu. Pokud ho tady dneska schválíme, tak to vládě umožní doklopýtat tím způsobem, jak teď klopýtá, kde každý den schvalují nějaké jiné nařízení, které vyvrací to předchozí, které zase změní to budoucí a ještě každý ministr to interpretuje jinak a hlásí jiný den, od kdy to začne platit. Tak tenhle klopýtavý způsob my umožníme až do října příštího roku. To je vlastně jediný důvod, proč je ta debata o tom dnešním rozpočtu tak sledovaná, protože ve skutečnosti všichni tady víme, že ty jednotlivé položky, jak se v minulosti hrálo o ty jednotlivé miliardy, jestli se přidá na sociální služby miliarda nebo miliarda šest set milionů, nebo něco takového, ale všichni víme, že dneska, byť je to samozřejmě velmi důležité pro celý ten sektor, pro klienty toho systému, pro občany, tak ale z hlediska toho státního rozpočtu jsme úplně na jiné úrovni. Tady je 320 miliard deficit, 100 miliard minus další skrz daňový balíček. Budou tady rozpočtová opatření v řádu desítek miliard. Takže ten rozpočet je skutečně cár papíru.

Co ale umožňuje, umožňuje vládě Andreje Babiše doklopýtat až do voleb. My si myslíme, že to mají být ty strany, které se hlásí k odpovědnosti za vládu, které toto klopýtání umožní. Nevěříme tomu, že kdybychom tady přijali nějaký rozumný kompromis, že bude dodržen, protože když jsme naposledy jednali s paní ministryní financí o tom, jak se má upravit rozpočet na řešení koronavirové krize, tak potom ten rozpočet vzala, použila ty peníze na předvolební dárky. My jsme rádi, že důchodci dostanou přidáno. Myslíme si, že to je správně. Ale není správně, pokud vláda nechá na holičkách lidi, kteří tady roky pracují, platí daně, a potom ty peníze, které byly určené na pomoc jim, někomu rozdá v rámci předvolebního boje. To skutečně za správné nepovažujeme. A takhle se ta vláda chová. Mohl bych dávat spoustu dalších případů, mohl bych tady dávat příklady, kde když se to hodí, tak vláda zahrnuje neschválené daně do rozpočtu, když se to nehodí, tak to nedělá. No a v takové situaci skutečně po Pirátech nikdo nemůže chtít, aby ten rozpočet schválili. Je zcela mimo realitu, nepočítá s krizí koronavirovou, nepočítá s daňovým balíčkem a navíc umožňuje vládě klopýtat dál. Z těchto důvodů Piráti tento rozpočet nepodpoří.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk.)

