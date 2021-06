Ferjenčík (Piráti): Zbytečně se snažíte nabourat systém, který bez problémů funguje

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl vaším prostřednictvím reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou. Já si myslím, že skutečně... já chápu ten váš postoj. Ten váš postoj v zásadě je, pošleme všechny děti do školek, co jen to půjde, a to je ta naše politika, to je vaše ideologie, že stát má prostě všechno převzít a dělat to sám.

A z mého pohledu tady vznikl funkční systém dětských skupin, který ke spokojenosti dětí i rodičů bez problému funguje. A vy úplně zbytečně se ho snažíte teď nabourat a znemožnit například čtyřletým dětem chodit do dětských skupin. Podle mého názoru jediné, čeho docílíte těmi svými návrhy, ať už se jedná o ty přísnější hygienické normy, nebo přísnější pravidla ohledně tedy toho věku, tak docílíte jenom toho, že ti rodiče, kteří záměrně chtějí mít děti v dětských skupinách třeba proto, že chtějí mít děti v menším kolektivu, tak jediné, co jim zbude, že se budou skládat sami soukromě na to udělat si tu svoji dětskou skupinu bez podpory státu, která bude v těch bytech, bude s daleko horšími hygienickými podmínkami, protože tam samozřejmě to bude zcela mimo pozornost státu, a dosáhnete přesného opaku, než čeho jste chtěli dosáhnout.

Podle mého názoru je toto skutečně velmi nešťastný přístup a bouráte fungující systém, který ke spokojenosti desítek tisíc lidí v této zemi dobře funguje.

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

