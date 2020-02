Fiala (ODS): ČR není právní oddělení Agrofertu

reklama

Vládních kauz je už tolik, že vůbec není prostor, aby se řešily normální věci. Když na to není místo v médiích, rozhodl jsem se, že přijedu za vámi, abychom si všechno mohli říct přímo. Už brzy začnu objíždět celou zemi, těším se na to.

Teď vidím několik hlavních úkolů.

Naše země se nesmí stát právním oddělením Agrofertu. Připadá vám to taky šílené? Že se Česká republika pouští do právní bitvy s EU kvůli Agrofertu? Podle členů vlády se nic neděje, o tom, že ČR spor zahájí přece rozhodli zrovna, když premiér odešel za dveře. A firmu navíc neovládá. Jen se občas chlubí, že má desetitisíce zaměstnanců. A ve slovenském registru konečných uživatelů výhod je uvedeno jeho jméno. To ale není legrace. Je tu člověk, který může všechno a pro kterého neplatí pravidla jako pro ostatní – kde je právní stát? Vždy zpozorním, když Andrej Babiš někde řekne „bývalá firma“, a vždy mě překvapí, když to citují média a novináři vůbec neprotestují: opakuji, ve slovenském registru konečných uživatelů výhod, které plynou z podnikání Agrofertu, je zapsáno černé na bílém, že Andrej Babiš je uživatelem těchto výhod. Co s tím? Budou volby, po nich odstřihneme Agrofert od státu.

Úkol číslo dvě. Zjednodušování. Ještě nikdy nebylo tak důležité jako dnes, kde a z čeho si dáte pivo. Od května totiž pivo bude spadat hned do 3 sazeb DPH. Roli bude hrát, zda si ho dáte v hospodě, u stánku, nebo doma. Záleží na tom, jestli ho pijete z půllitru, džbánu, nebo plechovky. Zda je alkoholické, či nikoliv. Divím se, že se DPH neliší ještě podle toho, zde je světlé, nebo tmavé. A když si z toho všichni na sítích dělají legraci, ministryně Schillerová se ještě naštve a začne tento nesmysl a zmatek hájit a vysvětlovat nevysvětlitelné. Místo aby uznala chybu. My v ODS říkáme: daně musí být hlavně jednoduché. A máme plán, které daně zjednodušit a které zrušit.

Zatřetí. Dálnice, dálnice, dálnice. Pamatujete si ještě na ty časy, když mělo hnutí ANO tohle heslo na billboardech? Od té doby ale uletělo hodně „motýle“. Už je to 6 let, co ANO řídí Ministerstvo dopravy. To už dokonce nemá ani ministra. Předražené zakázky, podezření z korupce, chybějící dálnice. Neděje se nic. Proto to chceme řešit ve Sněmovně. Premiéra se samozřejmě chceme ptát, jak bude řešit situaci, za kterou je osobně odpovědný. Ale hlavně chceme předložit naše návrhy, co dělat. Víme, jak situaci v dopravě zlepšit.

Výzva číslo čtyři. Strašidlo EET stále obchází naší republikou. Ministryně Schillerová říká, jak další vlna narovná podnikatelské prostředí, ale já myslím, že podnikatelské prostředí to spíš srovná se zemí. Vždyť tak to bylo i posledně: kolik vesnických hospod skončilo, kolik malých prodejen. A teď jsou na řadě řemeslníci. Všichni víme, jak jich je málo, že stárnou... Ale paní ministryně je nadšená, že za peníze daňových poplatníků natiskla pěknou informační brožurku o EET, a jak je to skvělé, že si proti nákladům na EET živnostníci mohou požádat o slevu na dani. Ale to, že aby si podnikatel mohl o slevu požádat nebo si dát něco do nákladů, musí ty peníze nejdřív vydělat vlastní prací, to paní ministryni už nezajímá. Tady je řešení jasné: EET musíme zrušit.

