Fiala (ODS): Cesta, jak se z energetické krize dostat, bude dlouhá

Vážení přátelé,

vítám vás všechny na dnešním zahájení kampaně koalice SPOLU a jsem rád, že tu vidím spoustu známých i nových tváří. Hezký den vám všem!

Nevím, zdali jste si toho v médiích všimli, ale Slovensko minulý týden zprovoznilo nový plynovod z Polska. Díky němu se tak zbavilo jednostranné závislosti na ruském plynu. Stavbu zahájilo před čtyřmi lety. Tedy v době, kdy se naše tehdejší vláda rozhodla, že my žádný takový plynovod nepotřebujeme.

O znovunastartování projektu Stork rozhodla na jaře tohoto roku až naše pětikoaliční vláda. Bohužel, výstavba bude pár let trvat a dokud takové projekty nedokončíme, bude naše země, její občané a její ekonomika stále do značné míry závislá na libovůli vládců v Kremlu.

Tuto informaci tady zmiňuji ze dvou důvodů.

Za prvé přesně ilustruje, v jakém stavu a proč je dnes česká energetika. Ano, jsme jedna z mála evropských zemí, která je zcela závislá na plynu z Ruska. To ovlivňuje naši ekonomiku, naši životní úroveň a konec konců i naši politiku.

A za druhé to ukazuje, jak složitým odvětvím energetika je. Nelze ho změnit ze dne na den. Každá zásadní změna trvá roky, přinejlepším dlouhé měsíce. Bohužel pro nás všechny, bohužel pro občany České republiky.

A neplatí to jen pro plyn. Podobné je to také s elektřinou. Její ceny v současné době atakují hodnoty, kterým nevěří ani ti nejotrlejší burzovní analytici. Nejen u nás, ale i v dalších zemích Evropské unie. Nejsme v tom sami. Všichni, celá Evropa, jsme obětí Putinovy války proti Západu. A není z toho žádná rychlá a jednoduchá cesta. Na tom se shoduje naprostá většina expertů, kteří té problematice opravdu rozumějí.

Nikoliv však všichni čeští politici. Zejména ti z populistického a extremistického tábora tvrdí a slibují pravý opak.

Říkají, že stačí, aby vláda jednoduše rozhodla a ceny zastropovala. Nebo aby rozhodla, že se obchody s elektřinou přestanou odehrávat na burze. Nebo abychom nejlépe zítra vyhnali třetinu minoritních akcionářů z ČEZu a levné elektřiny bude hned dost. Nebo aby všechno všem zaplatila vláda ze státního rozpočtu, bez ohledu na dluhy, které Česká republika má. A na ještě větší inflaci, kterou takové rozdávání způsobí.

Ne, ne, ne, to není cesta. Pro všechny tyto falešné energetické proroky a pro všechny, kteří jim to věří, mám špatnou – ale naprosto pravdivou – zprávu. Není to pravda! Žádné takové řešení nebude fungovat. Žádné jednoduché a rychlé řešení současné kritické situace, které Česká republika a další evropské země čelí, totiž neexistuje.

Cesta, jak se z energetické krize dostat, bude dlouhá. Bude plná usilovné práce, plná různých drobných i větších rozhodnutí a opatření, která do sebe musí navzájem zapadnout. A bude vyžadovat trpělivost a odvahu. Nejen od nás od politiků. Ale také od vás, od občanů, kteří ve volbách rozhodujete o tom, kam a s kým se naše země bude ubírat.

Pro vás pro všechny mám ale také jednu dobrou zprávu: My, současná česká vláda, víme, jak na to. Víme, kudy ta dlouhá cesta povede. Neslibujeme vám, že to bude procházka růžovým sadem. Ale jsme si jisti, že na jejím konci bude Česká republika energeticky suverénním státem. A bude tedy ekonomicky i z hlediska životní úrovně silnější, než byla před touto krizí.

Rád bych vám nyní krátce přiblížil, jak o současné krizi přemýšlíme a proč děláme zrovna taková rozhodnutí, která děláme.

Naším první pravidlem je, že i V této situaci musíme zůstat dobrými hospodáři.

Plošná covidová pomoc, která navíc z velké části ani neskončila u lidí, ale například u provozovatelů kasin a hazardu, je něco, co zásadně pomohlo roztočit inflaci v České republice. Naše země se začala v posledních letech obrovsky zadlužovat. Důsledky vidíte každý den na cenovkách v obchodech. Nemůžeme a nechceme něco takového zopakovat. Bylo by to jen hašení požáru benzínem. A takové hašení by nakonec mohlo skončit výbuchem. A to nemůžeme dopustit.

Jsme připraveni pomáhat. Budeme pomáhat. Pomáháme. Ale u této pomoci zároveň budeme bedlivě počítat každou korunu a myslet nejen na dnešek, ale také na budoucnost České republiky a jejích občanů.

Naším druhým pravidlem je, že na Prvním místě řešíme ty největší problémy.

Tím největším problémem až do této chvíle byl plyn. Abych to řekl zcela natvrdo: Nyní můžeme diskutovat, zdali topit na 18 nebo na 21 stupňů jen proto, že máme zajištěn dostatek plynu. Ještě na jaře to ale vypadalo, že žádný plyn v zimě mít nebudeme. Zatímco nás pánové z hnutí ANO ze všech sil kritizovali – ano, ti samí, kteří se vykašlali na plynovod z Polska, my jsme v tichosti a za poměrně příznivé ceny nakupovali plyn, plnili zásobníky a změnili pravidla tak, že jejich majitelé musí poslouchat stát. K tomu jsme zvládli i pořídit významnou kapacitu v terminálu v Holandsku. Takže tu největší hrozbu jsme odvrátili. Samozřejmě není to tak, že s plynem nemusíme vůbec šetřit. Musíme, už kvůli nákladům. Ale naše opozice může být vlastně spokojená, že si z vlády může utahovat jen kvůli tomu, zdali budeme v zimě nosit svetry. A já se vám přiznám, že jsem za to rád.

Naším třetím pravidlem je, že Nenecháme nikoho padnout.

Proto jsme celé léto připravovali poměrně robustní systém plošné i cílené podpory pro české občany a domácnosti. Schválili jsme potřebné zákony a nařízení. Zjednodušili jsme administrativu. Připravili jsme systémy na výplatu dávek. Prostě připravili jsme Českou republiku na to, že řada jejích občanů, i těch, kteří na to dosud nikdy nepomýšleli, bude potřebovat podporu státu, protože nebude situaci ekonomicky zvládat. V polovině září začne velká informační kampaň a pevně věřím, že ke každému z vás se všechny informace dostanou včas a v plné míře. Každý bude mít k dispozici svůj vlastní Deštník proti drahotě. Samozřejmě, daleko důležitější je pracovat na tom, aby ta situace vůbec nenastala. Ale chci všechny ujistit, pokud nastane, jsme na to dobře připraveni.

Naším čtvrtým pravidlem je, že Neslibujeme nesmysly a pracujeme systematicky a s rozvahou.

Chápu, že řada z vás je nervózní, že má obavy. Že se bojí, jak nastávající zimu zvládne. Že by ráda každý den slyšela nějakou dobrou zprávu. Nebo raději dvě. Ale takto to nefunguje. Dobrých zpráv je vždy spíše pomálu. Zejména v krizových dobách. A my nebudeme pořádat, jako naši předchůdci v covidu, každý den nějakou tiskovou konferenci jen proto, abychom vám slibovali věci, které se pak nestanou.

Jak už jsem řekl, víme, kudy jdeme a víme proč. Ale cesta to bude dlouhá. Naším bezprostředním cílem je využít současné raketové ceny energie na burzách, které vyděsily většinu evropských zemí a jejich vlád, k tomu, abychom dosáhli dohody, jak na evropské úrovni zastropovat ceny elektřiny. To je řešení, celoevropské řešení, které může opravdu fungovat a které také přináší nejméně rizik. Dnes naposledy jsem o tom jednal telefonicky s paní předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a osobně jsem o tom jednal s německým kancléřem Scholzem. Svoláváme jednání na půdě Bruselu a jako předsednická země Evropské unie uděláme všechno pro to, abychom dohody ve věci omezení cen elektřiny dosáhli.

Naším pátým pravidlem je, že Máme odvahu říkat nepříjemné věci.

Ano, připravili jsme Deštník proti drahotě, který pomůže většině lidí a nenechá je padnout. Ale to neznamená, že se nikdo nebude muset omezit. To neznamená, že nebudeme mít problémy. A že řada z nás nebude řešit vážné životní situace.

Vláda v současné době chystá řešení pro provoz veřejných institucí, jako jsou školy, nemocnice, sociální ústavy nebo dopravní podniky. Zabýváme se tím, jak pomoci průmyslu a jak zabránit tomu, aby drahé energie nevedly k vlně krachů. Ale zároveň poctivě a na rovinu říkáme, že všechno zaplatit nezvládneme a že i zde se budeme muset umět nějak řízeně a plánovaně omezit, abychom tuto zimu zvládli.

Během září bychom také chtěli rozhodnout o způsobu transformace společnosti ČEZ. Není to transformace pro transformaci. Cílem je získat zpět pod kontrolu státu výrobu elektřiny. To je úkol, jenž jsem ohlásil na konci června. Ale i když řešení bude na stole nyní, tak jeho samotná realizace potrvá řadu měsíců a jeho efekty tak pocítíme nejdříve za rok. Žádné rychlé a jednoduché řešení opravdu neexistuje. Jenom v rétorice extremistů a populistů.

Taková je pravda. Nepříjemná. Ale to už pravda často bývá.

Tolik krátce k principům, kterými se naše vláda řídí. A kterými se bude řídit i nadále, aby tuto krizi zdárně vyřešila, protože jiná cesta ven z krize nevede.

Za čtyři týdny půjdeme opět k volbám. Budeme volit reprezentanty do obecních a městských zastupitelstev. A budeme volit i kandidáty do třetiny Senátu. Lidé, které vyberete, budou mít velice zvláštní odpovědnost. Budou muset spolupracovat na řešení této krize, které Česká republika i celá Evropa čelí a kterou musí vyřešit, aby se ubránila agresi východních totalitních zemí. Jejich cílem je naše destrukce. A ceny energií jsou aktuálně jejich hlavní zbraní proti nám. To musíme mít na paměti.

V této situaci budeme potřebovat rozumný přístup od každého voleného politika. Ať v Senátu, ve statutárním městě nebo v malé obci.

Opět, podobně jako vloni, budete vybírat ze dvou hlavních směrů. Buď dáte svůj hlas demokratům nebo populistům a extremistům. Jiná volba není.

Bohužel pro tuto zemi, Česká republika nemá ani v této kritické situaci žádnou konstruktivní opozici. Vidíme to na jejich billboardech, vidíme to na tom, co říkají na náměstích i co prezentují na internetu. Nejde jim o rozumné řešení této krize. Nejde jim o budoucnost České republiky. Jejich program jsou útoky, lži a destrukce. Jejich cílem je ovládnout Českou republiku, a to doslova za každou cenu. Jiné vysvětlení pro to, jak blokují jednání parlamentu, ani pro to, že chtějí rozehrávat hlasování o důvěře vládě uprostřed evropského předsednictví, totiž neexistuje.

Prosím, mějte to na paměti, až půjdete v září k volbám.

Koalice SPOLU má jinou filozofii než populisté a extremisté. Myslím, že ji plně vyjadřuje naše heslo, s nímž jdeme do této volební kampaně. V těžkých dobách držme SPOLU.

Ano. Doba, která je před námi, bude těžká. Když ale nepodlehneme strachu a populistickým lžím – a především, když budeme držet spolu –, tak to zvládneme!

Přijďte, prosím, k volbám!

Psali jsme: Premiér Fiala: Shodli jsme se, že celoevropský přístup je nutný Fiala v pasti. Je to zlé. Vadim Petrov k osudu premiéra Fiala, přezdívaný Mlčoch... Ondřej Neff očekává nástup Martina Kuby Premiér Fiala: Děláme vše pro to, aby byly energie za přijatelné ceny

