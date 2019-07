Fiala (ODS): Mám rád moře. Vlny, břeh, lodě, všechno. A hodně rád plavu

Samozřejmě, že rád jezdím na dovolenou. A kdo ne? Nejlépe si odpočinu s rodinou a blízkými přáteli.

Na prvním místě je u nás doma Itálie. Občas vezmu auto a jedeme se ženou na prodloužený víkend do nějakého severoitalského města. Rád řídím, hodně rád. Památky, galerie, ale hlavně jídlo, víno, životní styl. Škoda, že na to mám málo času, tak jednou za rok.

Každoročně na podzim jezdíme ale s přáteli do Piemontu. Kvůli červenému vínu. Nakupujeme u vinařů, ochutnáváme, dovezu domů nějaké zásoby. Jeden náš přítel, český architekt žijící jako exulat ve Švýcarsku jezdí do Piemontu už od sedmdesátých let. Proto nám může ukázat místa a vinařství, která nejsou úplně středem zájmu turistických kanceláří, jsem rád, že taková místa a lidé ještě jsou.

A mám rád moře. Vlny, břeh, lodě, všechno. A hodně rád plavu, dlouhé trasy podél pobřeží. Každý rok jezdím k moři do Chorvatska autem s celou rodinou. Jezdíme na jedno místo už patnáct let. Kam jezdíte nejraději vy? Které je vaše nejoblíbenější místo, kde si nejlépe odpočinete?

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Nastal čas uzavřít hranice.“ Podnikatel, který se kvůli bezpečnosti vrátil z Británie do Česka, popisuje kriminální dění v Londýně. A nejen to Fiala (ODS): Naše odborné týmy pracují na plno i teď, v létě Hovada! Usekat ruce. Bouře kvůli ničení Karlova mostu cizinci Udženija (ODS): Vrátit diplom? Babiši, ty vrať dotace!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV