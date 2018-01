Fiala (ODS): Musíme překonávat nedostatky demokracie, ne demokracii

Dnes začal 28. kongres ODS v Ostravě, který zahájil svým projevem předseda Petr Fiala. V projevu zhodnotil poslední dva roky fungování Občanské demokratické strany a zaměřil se na její budoucí vývoj. Předseda upozornil na to, že mnozí prorokovali ODS politickou smrt, to se nevyplnilo a občanští demokraté v posledních sněmovních volbách skončili druzí na pásce a stali se nejsilnější pravicovou stranou. Zaměřil se také na to, jak by se ODS měla v následujících letech vyvíjet.

„Jako předseda ODS jsem každý jeden den od voleb, při každém rozhodování myslel a myslím na mandát, který jsme od voličů dostali. Od každého voliče ODS. A tak to bude i dál, pokud dnes dostanu od Kongresu ODS důvěru pokračovat,“ prohlásil na úvod obhajující předseda občanských demokratů.

Petr Fiala dále připomněl, že ODS mnozí předpovídali politickou smrt, jejich předpovědi se ale ukázali jako neopodstatněné: „Chtěl bych našemu kongresu připomenout, že ve stejném čase před čtyřmi lety, před třemi lety, před dvěma lety a možná ještě i na začátku minulého roku si mnozí naši kritici a oponenti, mezi nimi i někteří politici, přáli a těšili se na to, jak za nás budou po parlamentních volbách 2017 definitivně držet minutu ticha. Aby bylo jasné: Nestěžuji si - pouze konstatuji. Konstatuji, že jim to nevyšlo.“

„Namísto minuty ticha, na kterou se naši oponenti a konkurenti těšili, považuji teď za vhodné, aby z našeho kongresu zazněl jeden velký společný potlesk. Naše společné poděkování každému jednomu z 572 962 voličů Občanské demokratické strany. Potlesk jako poděkování za důvěru,“ dodal Petr Fiala.

Předseda ODS zhodnotil i celkovou kondici politické scény v České republice, která si prošla silným zemětřesením a jako jediná tradiční strana, která z něj vyšla silnější, byla ODS: „Tradiční standardní stranický systém u nás zkolaboval - a ze standardních politických stran jediná ODS vyšla z tohoto kolapsu posílena, a myslím, že mohu říci, že z něj vyšla se ctí.“

„Když je kolem chaos a věci se obracejí vzhůru nohama - tak zde budeme my, kdo budeme připomínat, co je normální. Když se stále více šíří levicové myšlenky a když sociálně-politické inženýrství obchází Českou republiku už i z takových politických stran, které se označují za středové nebo dokonce pravicové - zůstává zde ODS, která vrací pravicové politice pravý obsah.“

„Občanská demokratická strana vrací standardní poctivé politice smysl, postupně jí vrací sílu - a my jí její přitažlivost a sílu vrátíme. Můžete se spolehnout, my na této cestě vytrváme,“ doplnil Petr Fiala.

Ubezpečil také, že základní principy a hodnotová orientace, které jsou ODS vlastní již od jejího vzniku, zůstanou neměnné i nadále: „Občanská demokratická strana ctí tradice naší demokratické státnosti a republikánských principů. Váží si svobody a lidské iniciativy. Pracovitosti a osobní odpovědnosti. Ctí tradice naší kulturní, civilizační a politické příslušnosti k Západu. Hlásí se ke konzervativním pozicím, liberální ekonomice a principům kapitalismu, což se už mnozí i stydí vyslovit. My ne.“

„A můžete se spolehnout, že při tom všem – a nejen v roce stého výročí – budeme připomínat a řídit se i slovy našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka: Pokud má naše demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, a ne překonávat demokracii.“

Ve druhé části svého projevu se Petr Fiala zaměřil na budoucnost občanských demokratů i České republiky: „Moje první nabídka dnes zní: V následujícím období plně obnovíme étos Občanské demokratické strany jako silné a spolehlivé reformní pravicové strany. Moderní strany pro moderní stát. Pro Česko, které je silné, efektivní a bezpečné.“

„Jsme znovu silnější a ještě více postavíme odbornost proti experimentům. Postavíme reformní poctivost a důslednost proti kupování si voličů sliby a polovičními řešeními. Postavíme ještě silnější obranu proti sociálním experimentům a rozpínavosti státu tam, kde stát nepatří.“

„Budeme zdravě tvrdohlaví. Budeme politicky slušní. Budeme stát programově při lidech, kteří věří ve vlastní síly a svobodu. V tomto budeme neústupní - a do příštích voleb do PS, a to musí být náš plán, si už budeme chtít od voličů vyžádat přímý silný mandát pro vytvoření vlády.“

„Můžete se spolehnout, my se nevzdáme. Dnes je zde Občanská demokratická strana opět i pro ty pravicové voliče, kteří nad standardní politikou - a nad ODS zvlášť - lámali hůl. Nebo si mysleli, že ji mohou nahradit nějaké líbivější, či pohodlnější projekty. Konstatuji, že se mýlili. Obnovujeme respekt a obnovujeme sílu pravice. Na to se můžete spolehnout.“

Petr Fiala chce ODS, která bude populární také pro mladé lidi: „ODS má dostatek předpokladů - a bude mít i silnou vůli - stát se stranou přitažlivou pro mladé talenty. Už ve volbách v roce 2017 jsme byli stranou pro významnou skupinu mladých lidí - hned na druhém místě za Piráty. Naší ambicí musí být, abychom se stali pro mladé lidi první volbou.“

Silnou stránku ODS vidí předseda ve spolupráci komunálních politiků a našich zákonodárců: „Naši kandidáti nabídnou nejen programy pro své město a obec - my jako ODS nabídneme řešení, která jsou společná, a budeme je prosazovat: Máme silný poslanecký klub v Poslanecké sněmovně, máme silné zastoupení v Senátu, máme novou energii a jako strana nové postavení na politické scéně. A máme velké znalosti a cenné zkušenosti z reálného života samosprávy.“

„Na závěr vám chci ještě jednou poděkovat za práci v uplynulých letech. Nemohu všechny jmenovat, ale děkuji vedení strany, mým vzácným kolegům. Vytvořili jsme dobrý tým a já si toho vážím. Děkuji i všem členům a sympatizantům, kteří neztratili víru a tvrdě pracovali na tom, aby se ODS vrátila tam, kam patří - do čela české pravicové politiky, do čela české poctivé politiky, do čela české hodnotové politiky a v neposlední řadě do čela politiky slušné. Ukázali jsme, že je to možné, a chci, abychom v tom pokračovali.“

„Dnes jsme už opět slyšet. Dnes jsme opět vidět, dnes je s námi třeba opět počítat. Dnes můžeme našim voličům říci, že vracíme politice pravý smysl a vracíme pravicové politice váhu i respekt. Můžeme slíbit našim voličům, že jejich hlas je a bude znovu slyšet. Můžeme a budeme se ucházet i o hlasy dalších voličů, protože dnes je jasné, že volit a podporovat ODS má smysl. Chceme silné demokratické Česko a silné Česko potřebuje silnou Občanskou demokratickou stranu.“

