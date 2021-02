Fiala (ODS): Na tahu je nyní vláda

reklama

Pár poznámek ke včerejšímu jednání v Poslanecké sněmovně ve věci prodloužení nouzového stavu. Vláda znovu, už po x-té přišla s žádostí o prodloužení nouzového stavu. S nikým ale celé týdny nejednala, ačkoli premiérovi muselo být jasné, že podporu nenajde tak lehce, jak doposud. Hlavně proto, že mu po 3 letech odmítli poslušnost komunisté. My v ODS a naše koalice SPOLU již dlouho říkáme, že vládní postup boje s pandemií nikam nevede. A jen blázen si může myslet, že když vláda stále dokola dělá totéž, povede to najednou k jinému výsledku.

Proto jsme (koalice SPOLU) připravili jasný plán v šesti krocích, jak z této situace ven. A nejen my. Také další opoziční strany přišly se svými návrhy a jsem přesvědčen, že bychom se nakonec vzájemně dohodli na řešení. Problém je, že bez vlády to nejde. Premiér ještě včera z Bělehradu vyhrožoval, kdo bude zodpovědný za mrtvé. Tentýž premiér, který na sebe veřejně vzal odpovědnost za řízení pandemie. Výsledek všichni vidí – jsme “best in covid”, ale bohužel v tom nejhorším smyslu.

Celá situace ukazuje, že věci se mění. Premiér už nemá svou většinu, která mu odkývala všechno, co rozhodl. Zůstala mu však jeho přezíravost a neochota se domluvit. Všichni vidí, že jeho management selhal a dále selhává. Doplácejí na to lidé ve chvíli, kdy nejvíce potřebovali rozumnou, odpovědnou a kompetentní vládu. Nyní je snad ale šance konečně přimět vládu, aby začala problémy opravdu řešit. Zájem na tom máme všichni. Všichni chceme, aby se vyprázdnily nemocnice, všichni chceme, aby neonemocněli blízcí, všichni chceme, aby mohli živnostníci, podnikatelé a firmy normálně fungovat, všichni chceme, aby se děti vrátily do škol, všichni chceme žít co nejnormálnější život a nebát se o budoucnost.

Ničemu z tohoto nouzový stav nepomůže, stejně jako tomu nepomohl posledních 200 dní, co v něm žijeme. Potřebujeme jiné řešení a jasný plán, co dělat, protože opakovat dokola to, co dosud, jednoduše nefunguje. Vláda na řešení rezignovala, volí si jednodušší cestu a když to nefunguje, premiér ukazuje na všechny kolem. Toto odpovědný premiér dělat nemůže, nemůže odmítat řešení a nemůže rezignovat na schopnost hledat dohodu. Je to jeho základní úkol a odpovědnost vůči lidem.

Celá tato kritická situace ukázala, že premiér a jeho vláda neumí řešit problémy. Virus se ale neutopí v moři marketingu, neztratí se kvůli pěkným grafům a neřídí se tím, zda máme nebo nemáme nouzový stav. Virus mohou omezit jen kompetentní řešení. Na tahu je nyní vláda.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vyřízený hejtman Kuba v televizi krátce poté, co poslanci shodili nouzový stav: Neuvědomují si, co způsobili TOP 09: Na dialog jsme připraveni. Snad je i na něj připravena i vláda PES se drží, počet nakažených ale roste Premiér Babiš: Opoziční poslanci hodili všechny občany České republiky přes palubu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.