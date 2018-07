Fiala (ODS): Rezignace ministryně Malé je jediným možným řešením

Vzhledem k závažným informacím, které se v posledních dnech objevily, je rezignace ministryně Malé jediným možným řešením. Zodpovědnost za tento stav nese i premiér Andrej Babiš, který Taťánu Malou do funkce navrhl. Do Poslanecké sněmovny se nemůže jít žádat o důvěru s neúplnou vládou. Andrej Babiš chce důvěru pro vládu, kde budou neobsazena dvě důležitá ministerstva - zahraničí a spravedlnosti. Premiér by měl proto požádat o odložení hlasování o důvěře do doby, než budou známa jména plnohodnotných ministrů.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec

autor: PV