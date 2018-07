Fiala (ODS): Vláda je neobvyklá hned v několika směrech

Patnáctá vláda České republiky je neobvyklá hned v několika směrech. Její ustavení provází

politický nevkus, představuje politické nebezpečí, začíná s velkou mírou politické neodpovědnosti, prokazuje už na samém začátku politický diletantismus a znamená úpadek politické kultury a respektu k ústavě

Premiér Antonín Švehla, když čelil v prosinci 1925 v Národním shromáždění nedůstojnému chování slovenských hlinkovců, německých nacionalistů a československých komunistů, si posteskl: „To, co se tady děje, je paskvil parlamentarismu.“ To, co se děje teď u nás, nepochybně taky. Zase jsou u toho populisté a komunisté. Jenomže tentokrát jsou u vlády. O důvod víc vybudovat silnou politickou alternativu, která České republice nabídne důstojnou a kompetentní vládu. Už tu příští.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



