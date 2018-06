Fiala (ODS): Bude to osobní vláda Babiše a Zemana

Jak je vidět, tak vládu tu nesestavuje jen premiér, ale mluví do ní kdekdo - komunisté i prezident Zeman. Je to ostudné, je potřeba to okamžitě skončit a posunout se dál, řekl jsem mj. v Otázky Václava Moravce na ČT. A pokud tato vláda získá důvěru, tak to do jisté míry bude znamenat i významnou změnu našeho politického systému. Bude to nejen polokomunistická vláda, jakási slučovací vláda levice, ale bude to vláda, která bude hybridem - bude to osobní vláda Andreje Babiše a Miloše Zemana.

