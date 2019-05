Theresa May prokázala neobvyklou vytrvalost a úsilí, aby si poradila s Brexitem, ale ani to nestačilo. Přeji přátelům v Konzervativní straně šťastnou ruku při výběru nového lídra, který konzervativce i Británii vyvede ze současných obtíží. Británie je pro nás důležitý spojenec, v zájmu ČR jsou co nejlepší vztahy.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala: Byl bych spokojen se čtyřmi mandáty ODS v europarlamentu Fiala (ODS): Nenechte si to líbit. Přijďte k volbám a pošlete Andreji Babišovi jasný vzkaz Fiala (ODS): Návrh státního rozpočtu 2020 – návrat ČR mezi nejlepší země světa bude muset počkat Fiala (ODS): Agrofert produkuje jen jednu kvalitu, ale velmi nízkou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV