Fiala (ODS): V tuto chvíli je nouzový stav zastírací manévr, cynický fíkový list vlády

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nevím o jaké "opozici" tady mluvil pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Ale opozice, za kterou mluvím já, rozhodně prodloužení nouzového stavu neschválí ani na týden, ani na 14 dní, ani na měsíc.

Já budu tady mluvit ve třech krátkých blocích. Za prvé budu mluvit o tom, co dnes znamená nouzový stav a proč ho nepotřebujeme. Za druhé budu mluvit o tom, co neprodloužení nouzového stavu určitě neznamená. A za třetí budu mluvit o tom, co by vláda měla urgentně dělat místo neustálého prodlužování nouzového stavu.

Takže za prvé, co dnes znamená nouzový stav a proč ho nepotřebujeme. Řekněme si o tom nouzovém stavu pravdu. V tuto chvíli je nouzový stav už jenom nějaký zastírací manévr, fíkový list vlády, cynický fíkový list, protože nepotřebují ho lidé k tomu, aby se mohli efektivně chránit proti viru. Na to ten nouzový stav už není potřeba. Potřebuje ho už jenom vláda, aby se mohla tvářit, že něco dělá, že za něco bojuje. A to je to její téma: Zase prodlužme nouzový stav! A je to pořád dokola. Je to politické déjà vu, které tady zažíváme pořád dokola. Tu za tři týdny, tu za měsíc, 173. den v nouzovém stavu.

Určitě byly chvíle, kdy jsme nouzový stav potřebovali. To nezpochybňuji, to je pravda, takové chvíle byly a my jsme to tehdy z opozice také podporovali. Ale tato období, tato období, kdy jsme potřebovali nouzový stav, tak ta období už jsou za námi. Nouzový stav je v tuhle chvíli, použil jsem to slovo fíkový list nebo zastírací manévr nebo nazvěte to, jak chcete, ale je to něco, co má zakrýt, že vláda nemá žádný plán, kterému by lidé mohli věřit. Že nám tady klopýtá a zpožďuje se očkování, že tady poletují informace o tom, jak vláda objednávala nebo neobjednávala, spíš neobjednávala vakcíny tak, jak měla, tak jak mohla. Že se tady kupovaly předražené a nefunkční pomůcky atd., atd. Má to skrýt tu skutečnost, že vláda neumí v tuto chvíli říct lidem žádný scénář dalších kroků a dát nějakou naději. Že to je pořád dokola improvizace.

A pro mě ten scénář není to, že přijdeme po Velikonocích a zase vám něco řekneme. Tohle není to, po čem tady dlouhodobě voláme a co chtějí také lidé slyšet. Po roce pandemie, a to tady připomínám a už to tady někteří lidé, kteří zde vystupovali, kolegyně, kolegové, řekli, rok pandemie a vláda se tady tváří, jako by nás to teď překvapilo. A prokazuje bezradnost a neschopnost ty věci řídit a ovlivňovat je a místo toho, abychom se posouvali nějak racionálně dál, tak pořád dokola se tady vyvolává u veřejnosti dojem války. Já používám záměrně toto slovo - dojem války. Budeme tady poslouchat, jak oni bojují za nouzový stav, proti opozici, bojují za nouzový stav, který je prostě otázka života a smrti. Ale to prostě není pravda! Tohle už dávno není pravda. Ten nouzový stav dneska není vůbec podstatný pro zvládání pandemie.

Ano, použil jsem to přirovnání, schválně jsem použil toto přirovnání a k tomu bych dodal dvě základní fakta. Fakt číslo jedna je, že pandemická situace se zlepšuje, ale není dobrá, ale zlepšuje se. A fakt číslo dvě, a ten je taky podstatný a je to taky fakt, jestli se pandemická situace bude dál zlepšovat, anebo se nebude zlepšovat, tak to dneska s nouzovým stavem vůbec nesouvisí. Nesouvisí to proto, že všechna opatření, která potřebujeme, se dají udělat bez nouzového stavu.

Dámy a pánové, proč jsme se tady trápili s pandemickým zákonem? A to nebylo lehké schvalování ani v jedné z komor našeho Parlamentu. Proč jsme se s tím trápili? No trápili jsme se s ním proto, aby se odstranila nutnost a argument, že to nejde bez nouzového stavu. Proto jsme se s ním trápili, proto jsme ho pomohli vládě napsat, proto jsme ho pomohli vládě schválit a proto se někteří taky snažili uvěřit tomu, co tehdy vláda říkala. A tehdy vláda říkala: Poslední tři týdny a pak už pojedeme podle pandemického zákona. Pan ministr říkal: Mně bude pandemický zákon stačit k tomu, abychom zvládli tu situaci. Už nebude potřeba nouzový stav. Budeme jednat na základě pandemického zákona. Pandemický zákon tu je, stál nás všechny velké úsilí. Tím nemyslím jenom opozici, myslím i vládní koalici. Ano, stál nás všechny velké úsilí a to oceňuji, máte ho tady. Akorát z těch důvodů, které jsem řekl, ho nechcete využít a vedete dál tu zastírací válku o nouzový stav.

Jak to je? No jediné opatření, pro které vláda potřebuje nouzový stav, aspoň to sama říká, je zákaz překračovat hranice okresu. Ale zrovna toto opatření je totálně neprůkazné. Není průkazné, že má vliv na šíření viru a není to průkazné ani z těch čísel, která nám poskytlo Ministerstvo zdravotnictví. Oceňuji to, že nám Ministerstvo zdravotnictví dalo nějaká čísla, že jsme se do nich mohli podívat a když se na ta čísla podíváte detailně, budete je analyzovat, dělali to naši odborníci, tak z nich zjistíte, že tam přímá souvislost mezi zákazem pohybu mezi okresy a pandemickou situací, že tam přímá souvislost není.

Žádný přesvědčivý důkaz, že tohle funguje, jsme nezaznamenali, žádné přesvědčivé číslo, žádnou analýzu toho, jak konkrétně toto, podle nás nesmyslné opatření, má pozitivní vliv na zlepšení pandemické situace. Proč jsme takové číslo nebo takovou analýzu nedostali? No protože nic takového neexistuje. Nic takového neexistuje, nic takového se nedá prokázat. A protože se to nedá prokázat, tak říkáme, že tento zákaz je nejen zbytečný, ale také otravný a z psychologického hlediska, nebo z hlediska vlivu na lidskou psychiku, také škodlivý.

Pan premiér ve svém úvodním vystoupení mluvil o tom, ať k tomu přistupuje lidsky. A s tím já souhlasím, to já podepisuji a takhle nad tím přemýšlíme. A když se lidsky podíváme na tento zákaz, tak vidíme, jak je pro lidi škodlivý. Protože jak chcete vysvětlit občanům, jak chcete vysvětlit lidem, že jejich rodina má být o víkendu zavřena v panelákovém nebo jiném bytě, a nemůže stejná rodina, stejní členové té rodiny si sednout do svého auta, odjet do jiného okresu na svou chatu, tam být na své zahradě a zase se vrátit. Proč? Ohrožují někoho, zhorší pandemickou situaci, stane se něco? Stane se něco. Něco se skutečně stane. Ti lidé budou mít lepší pocit, budou to lépe zvládat. Jejich psychické zdraví se zlepší, a možná se zlepší i fyzické zdraví, protože budou venku na zdravém vzduchu a nebudou se navzájem trápit zavřeni někde v panelákovém bytě nebo ve městě.

Nedá se vysvětlit to, proč toto lidé nemohou udělat. A není pravda, že lidé jsou nezodpovědní, nedodržují ty příkazy, je spousta lidí, která to prostě neudělá, i když by mohla, protože je to zakázáno. Ale tenhle zákaz, tenhle příkaz, je nesmysl, a nedá se to vysvětlit. Nedá. Stejně jako se nedá vysvětlit, proč člověk, když jde po ulici ve městě, kde nikdo není, má mít na sobě respirátor. To se prostě nedá vysvětlit. Pro to není žádný důvod. Zdravotní, racionální důvod, protože žádný důvod není. A to jsou ta opatření, která způsobují únavu lidí. Která nakonec vyvolávají hněv, která vyvolávají nepochopení pro nepřiměřené zákroky policie a další věci, o kterých tady mluvíme. Protože trpělivost lidí je u konce a je drážděna úplně zbytečně takovými opatřeními, jako je zákaz pohybu mezi okresy, jako je tady to nošení respirátoru, když jsem sám na ulici a tak dál a tak dál.

A proto potom padají v nemocnicích lékaři a sestry únavou, odvádějí obdivuhodnou práci, pro to také už lidé nemají pochopení, pro ta omezení a objevují se i radikální pokusy to překonat. A to jsou důvody. To jsou, dámy a pánové, důvody, proč je potřeba ten nouzový stav ukončit. My ho nepotřebujeme. A já jsem přesvědčen, že skončení nouzového stavu by naopak přispělo ke zdraví společnosti. Za druhé, ten druhý blok. Co neprodloužení nouzového stavu určitě neznamená. Už jsme to tady slyšeli a bude to pokračovat. Vláda nás bude obviňovat z toho, že ukončení nouzového stavu znamená nějaké neodpovědné rozvolňování, a že chceme otevřít, že to bude stejné jak na Vánoce, kdy to mimochodem otevřela vláda, ne opozice a tak dál a tak dál.

Toto, tady tu argumentaci vyřídím, myslím, velmi rychle. Pokud to vláda říká, tak lže. A pokud to bude říkat, tak bude lhát. Zrušení nouzového stavu neznamená žádné divoké rozvolňování, není to volání po tom, abychom se všichni začali chovat jako blázni a neodpovědně. Prostě tohle není žádná pravda. A já jsem tady, myslím, docela přesvědčivě, podle mě zcela přesvědčivě ukázal, co zrušení nouzového stavu by jedině přineslo. Ale nepřinese to žádné divoké rozvolňování a nic takového, čím nás tady vláda straší. A já nebudu dělat to samé, co tady slyším od vlády, nebudu vládu obviňovat, mohl bych tady hodiny, hodiny mluvit o tom, že nás o prodloužení nouzového stavu žádá vláda, která uvalila na Českou republiku nejdelší nouzový stav v Evropě, která na třetí nejdelší čas z celé Evropy zavřela školy, která současně přivedla Českou republiku na první místo toho smutného tragického žebříčku počtu zemřelých na počet obyvatel, která objednala méně vakcín, než mohla a tak dál.

O tom bych tu mohl mluvit celé hodiny. A já to nebudu dělat. A tak doufám, že ani vláda nebude obviňovat opozici z toho, že si sama není schopna sehnat dost hlasů - možná si je už sehnala - pro ten nesmysl, kterým je prodloužení nouzového stavu. Raději se racionálně poslouchejme a zkuste nám opravdu vysvětlit, proč ty věci - a ta je jediná věc, a to je uzávěra mezi okresy, zákaz pohybu mezi okresy, což je jediná věc, pro kterou potřebujete nouzový stav, proč je to tak strašně důležité. Není. Všechno ostatní byste mohli dělat podle pandemického zákona. Řekli jste, že podle pandemického zákona budete postupovat. Pandemický zákon jsme vám připravili, a vy řeknete: Ne, to nestačí. A ještě dalších 14 dní, a ještě další měsíc, a ještě dalších 14 dní, a ještě další měsíc, a ještě další. Je to pořád dokola.

Vláda se může řídit pandemickým zákonem, může podle něj dělat všechna opatření, plus za pomoci související legislativy. A ta jediná věc, na kterou se tady snad můžete odvolávat, zavřené okresy a nouzový stav tohoto hlediska, to je prostě nesmysl. Za třetí a poslední bod, a to je to, co by vláda měla dělat, urgentně dělat místo prodloužení nouzového stavu, a to já shrnu do sedmi kroků.

Za prvé. Ukončete nouzový stav, otevřete okresy, pusťte lidi na chaty a chalupy a na vzduch.

Za druhé. Připravujte školy, ale skutečně připravujte, ne že na základě nátlaku opozice o tom jenom mluvíte. Připravujte školy na bezpečné, postupné bezpečné otevírání od 12. dubna.

Za třetí. Soustřeďte se na dostupnost kvalitních testů. Dohodněte se s podniky, dohodněte s nimi dostatek dodávek testů a zvyšte kompenzace.

Za čtvrté. Soustřeďte se na dostupnost kvalitních respirátorů pro lidi.

Za páté. Umožněte bezplatné testování protilátek po prodělaném covidu.

Za šesté. Napravte chyby při špatném objednávání vakcín a odstraňte překážky rychlého očkování u nás doma. Není jedno, jestli je někdo očkován dnes nebo příští týden. Není to jedno. Každý týden nějaké improvizace, každý týden, kdy ta vakcína někde leží, každý den, kdy ta vakcína se nevyužije, může stát lidské životy.

A poslední bod - za sedmé. Ukažte lidem směr, ukažte lidem naději, ukažte lidem plán. Mě opravdu těší, že nám pan ministr včera řekl, že si vzal náš plán návratu k normálnímu životu a že ten plán začne studovat, a nějak ho využije. Ale to je málo. Nestačí ho studovat. Pojďte se tím plánem také řídit. A v tom vás, pane ministře, v tom vás, vážení členové vlády, určitě podpoříme. Pojďme se tímto plánem řídit.

V čem vás ale určitě naopak nepodpoříme, to je prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav v tuto chvíli není potřeba, a když se ho konečně zbavíme, tak naše společnost bude zdravější. (Slabý potlesk z řad ODS.)

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



