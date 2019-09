Fiala (ODS): Vládní koalice nepodpořila zvýšení důchodů pro ženy nad 85 let. Proč?

Vládní koalice odmítla podpořit pozměňovací senátní návrh, podle něhož by se důchody zvýšily všem, kdo jsou v důchodu 25 let a více. Tento návrh měl usnadnit život především ženám, které strávily většinu pracovního života za komunismu a odcházely do důchodu dříve než muži, nemohly si dost vydělat, a to má vliv i na jejich penzi. Mnohé z nich nemají ještě 85 let, aby se jich týkalo navýšení. Jde zhruba o 140 000 lidí.

Již loni Senát vrátil s totožným pozměňovacím návrhem zvýšení důchodů do PS. Tehdy byl tento návrh odmítnut ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou s tím, že se sice jedná o dobrý úmysl, ale je špatně připravený. Prý to systémově vyřeší v rámci důchodové reformy. Důchodová reforma je však v nedohlednu, paní ministryně dokonce veřejně deklarovala, že „není potřeba“ a to, že ji ani „neumíme udělat“.

Dnes projednávaný návrh byl proto vypracován ve spolupráci s MPSV, je dobře připravený a spravedlivý. Minulý rok nám paní ministryně vysvětlila, že úmysl pozměňovacího návrhu je dobrý, ale špatně napsaný.

Nyní tedy před sebou máme stále týž dobrý úmysl, nyní již dobře napsaný.

Přesto ho dnes vládní koalice nepodpořila. Proč? To by veřejnosti měla paní ministryně vysvětlit sama…

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



autor: PV