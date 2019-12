Fiala (ODS): Výsledekem naší politiky je bezpečná, prosperující, hrdá země plná svobodných lidí

Já většinou tyto historické debaty nevedu nebo se jich neúčastním, ale když na tom pan předseda Kováčik trvá. Ono platí, po ovoci poznáte, podívejte se na výsledky. My jsme se tady nedistancovali v 90. letech, my jsme nemluvili o žádné nové ODS. To jsou vaše představy a jsou úplně nesmyslné, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. A po ovoci poznáte, podívejte se, co zůstalo po vládě komunistů čtyřicet let v této zemi. Země za ostnatým drátem, nesvobodní občané, promarněné šance, lidé ve vězení, zbídačelá země, nefungující hospodářství, to jsou vaše výsledky. A co zůstalo za vládami ODS? Prosperující hrdá země plná svobodných lidí, kteří podnikají, jsou aktivní, země, která je členem Severoatlantické aliance, která je bezpečná, silná, prosperující. To je výsledek naší politiky! A podívejte se, co jste dokázali vy. (Potlesk z pravé strany sálu.)

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Foldyna: Mandelinky bramborový tentokrát z Ruska Hejtman Vondrák: Ani to nezkontrolujeme, protože tomu nikdo z nás nerozumíme Kalousek (TOP 09): Je to kontrola vlády, není to kontrola tajných služeb Langšádlová (TOP 09): Impulsem byly informace, které se týkaly zvětšujícího se vlivu Číny v České republice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.