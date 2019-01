Fiala (ODS): Zcela jednoduchý princip staví věci z hlavy na nohy

ODS předložila v lednu do Poslanecké sněmovny návrh, který obsahuje to, čemu právníci dali poetický název „fikce souhlasu“. Jde o zcela jednoduchý princip, který však zavádí do vztahu státu a občana nový, podstatný a správný princip. Staví věci z hlavy na nohy. Občana osvobozuje z pozice jakéhosi podřízeného čekatele vůči státu a vrací mu postavení, jaké mu patří – nejen v teorii státu a práva, ale hlavně v každodenní praxi.

O co jde?

Při stavebním řízení, ale také ve všech ostatních situacích, kdy je to vyžadováno, bude mít stát přesně určenou lhůtu 30 dnů pro vydání závazného stanoviska. Pokud tuto lhůtu nesplní, pokračuje řízení, jako by vydal souhlas. Konkrétní problém, konkrétní návrh, správný a spravedlivý princip: tak by měl vypadat zápas o program, o lepší stát a lepší život. Tudy vede cesta mezi nejlepší země Evropy a světa.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (ODS): Pravicová politika je sociální Fiala (ODS): Smrt Pawla Adamowicze je velkou tragédií Fiala (ODS): Vláda má řešit problémy, a ne je způsobovat Fiala (ODS): Už zase chtějí určovat, co se smí říkat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV