Fiala (ODS): Zeman mluví o českých národních zájmech, s kým ale z demokratických státníků jedná?

Miloš Zeman mluví o českých národních zájmech a o tom, jak, co a kde bude prosazovat. Ale s kým z důležitých zahraničních státníků - myslím z demokratických zemí - jedná? V kterém evropském městě byl a hájil zájmy České republiky? Víme, že se dokáže setkat s někým z Ruska a z Číny, to je jasné a to já nezpochybňuji. Byl bych ale rád, aby to bylo vyváženo setkáním s americkým prezidentem a představiteli evropských zemí.

