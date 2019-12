Fiala (SPD): Byl bych rád, aby zprávu posoudily české orgány

Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo,

já jsem si tady udělal pár poznámek, ale to, co jsem chtěl říct, tak už jsme se tady kvůli tomu stihli pohádat, ale přesto to řeknu ještě jednou znovu jako názor můj a částečně také hnutí SPD. Název toho bodu zní "Konečné znění auditní zprávy Evropské komise ke střetu zájmů". To je to, o čem se tady celou dobu mluví. Já vím, že pan předseda Pirátů Bartoš říkal, že jsme informačně negramotní, ale já bych přece jenom rád tu zprávu viděl a četl, abychom věděli, k čemu se můžeme vyjádřit. Nicméně to nechci celé shazovat na tom, že jsem to nečetl a já se k tomu dostanu.

Co můžu říct jasně, že hnutí SPD je pro zveřejnění této zprávy - za prvé. Za druhé chceme úplné prošetření této věci, abychom věděli, na čem jsme a mohli jsme se bavit o konečných relevantních věcech a důvodech. Za třetí. Jsme ochotni a rádi budeme okamžitě hlasovat o tom, aby pokud vznikne škoda, jakákoliv škoda, vláda zajistila, že to nebudou platit daňoví poplatníci. To znamená, že tuto zprávu, kterou jsme nečetli, kterou známe z médií a o které se tady bavíme, bereme velmi vážně. Může to opravdu znamenat problém, ale také nemusí. Ale pokud ano, říkáme, že pokud vznikne škoda, nesmí to zaplatit daňoví poplatníci.

Já se vrátím k tomu začátku, jaký je současný stav. Neznáme zprávu a já jsem už úvodem chtěl poprosit, prostřednictvím pana předsedajícího, předsedu Pirátů Bartoše, jestli tu zprávu má, tak jestli by nám ji půjčil, nebo dal, protože členové poslaneckého klubu SPD říkají: pane předsedo, dnes se bude probírat konečné znění auditní zprávy a my bychom se k tomu chtěli vyjádřit, tak co vlastně v té zprávě je. Takže podle vás já jim teď mám říct, že jsme všichni informačně negramotní. Já si myslím, že v tomto případě jsou Piráti a Demoblok rychlejší než tryskáč, protože tu zprávu nikdo nemá.

Já se vyjádřím ještě k Evropské komisi, a teď budu mluvit sám za sebe. Víte, já bych byl rád, aby tu zprávu posoudily české orgány, česká ministerstva, české soudy, česká policie, české státní zastupitelství, protože my jako hnutí SPD k Evropské komisi nemáme důvěru, nemáme důvěru. Evropská komise perzekuuje politiky, kteří jí prostě nesedí, které nepotřebuje, kteří jí vadí a máme s tím své zkušenosti. Například ve Francii Marine Le Penová, v Itálii Matteo Salvini, kteří byli obviněni, a pak soudem očištěni z různých politických kauz a podobně. Takže bychom byli rádi, kdybychom se mohli vyjadřovat k rozhodnutím českých institucí a úřadů.

A pokud můžu říct velmi stručně na závěr: hnutí SPD bude hlasovat pro to, aby nevznikly škody. Budeme se snažit brát i tyto informace, které ještě nemáme podložené černé na bílém, aby nevznikl nějaký problém a nějaká škoda, ale to je tak asi všechno, co v této chvíli ke zprávě, kterou nikdo nečetl a nikdo neviděl, můžu říct.

Děkuji.

