Fiala (SPD): Fialova vláda schválila opatření, které zlikviduje českou ekonomiku

Fialova vláda schválila opatření, které zlikviduje českou ekonomiku. Společně proti Green Dealu a zdražování. Fialova vláda schválila národní klimaticko-energetický plán, který vymezuje základní body rozvoje tzv. zelené politiky a snižování emisí v ČR. Plán počítá například se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě ze současných 18 procent na 30 procent nebo s odklonem od uhlí nejpozději do roku 2033. Investice v rámci plánu by podle ČTK do roku 2030 by měly činit až 2,8 bilionu korun!

Plán nezahrnuje rozšíření emisních povolenek na budovy a dopravu, což je věc, kterou Fialova vláda v EU podpořila, ale nyní se k ní nehlásí a poté, co ji podpořila, ji chce odložit.

„Zemní plyn bude sloužit jako přechodný zdroj, který díky své stabilitě a rychlému způsobu výroby bude sloužit jako ideální doplněk k hůře predikovatelné výrobě z obnovitelných zdrojů. Pak ale z energetického mixu postupně skoro úplně zmizí a nahradí ho obnovitelné a nízkoemisní plyny, včetně vodíku,“ uvádí vláda.

Plynové elektrárny mají tedy jakožto záložní zdroj nahradit uhlí. To slyšíme neustále. Jenže ve skutečnosti se neděje nic. Nestaví se, investoři nevědí, jestli vůbec dává smysl do plynu dát peníze, od státu nemají žádné záruky. Všechno nabírá stále větší zpoždění. A úplně stejné je to v Německu. Tam kvůli rozpadu vládní koalice padá i schválení nutné legislativy, takže se nestaví. Do roku 2030 plánujeme zprovoznit tři paroplynové elektrárny, ale nic se neděje, projekty se nehýbají, mají zpoždění, investoři nevědí, na čem jsou, a jakou podporu od státu čekat. Informovalo o tom Echo24. Čili tyto plány jsou naprosto nereálné.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky