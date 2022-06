Fiala (SPD): Je potřeba, aby vláda začala jednat o nákupu zásobníků

reklama

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte,

abych se krátce vyjádřil za hnutí SPD k návrhu novely energetického zákona. My jsme, já jsem byl jedním z členů hospodářského výboru, kteří včera tu novelu projednávali. Ta novela samozřejmě může pomoci v příštím období České republice tím, že budeme mít aspoň nějakou zásobu plynu.

Co se týče té části, která se týká naplnění kapacit plynu v České republice, to je v pořádku. My to podpoříme. Stejně tak podpoříme i zkrácení ze šesti měsíců na tři u DPI, to znamená dodavatele poslední instance a jeho potom automatické převedení klientů k normálním, běžným obchodníkům, protože samozřejmě dodavatel poslední instance má daleko vyšší ceny, než budou mít obchodníci, ke kterým budou lidé převedeni, takže je to pro všechny výhodnější. A z toho důvodu my s tím samozřejmě jako hnutí SPD nemáme žádný problém. Naopak. Podpořili jsme legislativní nouzi. Chceme, aby vláda nakupovala kapacity v zásobnících, to znamená, že podpoříme i tuto novelu.

Nicméně jsou tady další věci, ke kterým je potřeba se vyjádřit. Něco už tady řekl pan exministr Havlíček, a to že i hnutí SPD podporuje to, aby se stát začal věnovat takzvané strategické infrastruktuře. A my jsme přesvědčeni, že zásobníky prostě do strategické infrastruktury patří. A Česká republika, pokud má tu možnost, a má tu možnost, tak by je měla nakoupit. Jedná se přece o energetickou bezpečnost České republiky do budoucna. To znamená, že já tady vyzývám vládu, aby o této možnosti začala jednat. A souhlasím i s tím, že přece není důležité, jestli se to vrátí ekonomicky za šest, osm, nebo devět let. Je přece důležitá bezpečnost, energetická bezpečnost České republiky. A jestli si někdo z vládní koalice říká, že ji vyřešíme tím, že v roce 2035 dostavíme Dukovany, kde se vymění dva bloky za dva bloky, to znamená, že se naše energetická bezpečnost vůbec nenavýší, tak prostě to není žádné řešení, které by nám v energetické bezpečnosti do budoucna nějak pomohlo.

Takže je potřeba, aby vláda začala jednat o nákupu těch zásobníků. Další věc, ke které jsem se chtěl vyjádřit při této příležitosti, je, že ty dva body, které tato novela energetického zákona obsahuje, považujeme za správné, nicméně je potřeba říct, že vláda neudělala nic pro to, aby se snížila cena energií v České republice. A jsme přesvědčeni, že takových možností je x. Včera jsme o tom mluvili také online s panem ministrem Síkelou a i on doporučuje takzvaný sociální tarif, který by se měl na energie udělat. Nezapomeňte, že pokud se zvyšuje cena energií, tak to samozřejmě zvyšuje i inflaci.

Má to velmi významný vliv na zvyšování inflace, proto je potřeba se snažit omezit nebo snížit cenu energií v České republice. Víte, proč je v ostatních státech nižší inflace než v České republice? No, protože se snažili snížit nebo aspoň zastavit růst cen energií, pohonných hmot a potravin. To jsou přece hlavní věci, které se nedají nijak obejít. Takže já také jsem přesvědčen o tom, že je nutné z tohoto místa vyzvat vládu, aby zavedla sociální tarif, aby se snažila zastavit růst cen energií, potravin, bydlení, věcí, které se prostě jiným způsobem nedají obejít. To znamená, máme tady dva pozitivní kroky od vlády a já bych si přál, aby v nich vláda pokračovala a začala konečně něco dělat pro české občany.

Děkuji vám.

Ing. Radim Fiala SPD



