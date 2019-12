Fiala (SPD): Je v hrubém rozporu zájmů naší země dělat si nepřítele z obou uvedených zemí

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, nejprve musím pogratulovat panu ministru Zaorálkovi k tomu, že - aspoň já jsem měl z toho takový pocit, že dokázal pojmenovat některé věci, tak jak to cítím i já podobně. Předpokládám, že je to patrně tím, že je v politice dlouhá léta a ty načerpané zkušenosti i z těch funkcí, kterými prošel, se dají velmi těžko nahradit něčím jiným, nastudovat nebo tak. Takže, pane ministře, děkuji.

Vystupuji hlavně kvůli tomu, abych řekl, jaký postoj má k té vyšetřovací komisi hnutí SPD a proč. My jsme to krátce říkali na tiskové konferenci, ale ještě, aby to bylo zřejmé. My jsme nehlasovali pro zařazení tohoto bodu a patrně nebudeme hlasovat ani pro zřízení té vyšetřovací komise. Částečně se to shoduje, co už zde řekl, s tím, co zde řekl ministr Zaorálek. Je to velmi úzce zaměřená komise. Pokud chceme vyšetřovat činnost autoritářských režimů, které mohou poškozovat Česku republiku a občany České republiky, potom nám tam chybí státy jako je např. Saúdská Arábie anebo současný režim v Turecku. Za druhé, proč jsme nehlasovali pro zařazení a patrně nebudeme hlasovat pro tu komisi, je, že opravdu si myslíme, že Česká republika má tajné služby. Ať už jim někdo věří, nebo ne, ony musí, ne mohou, ale musí vyšetřovat činnost států, které chtějí, mají zájem, ať už ekonomicky, nebo politicky působit v České republice. A máme také orgány v trestním řízení, které musejí konat, pokud dostanou podnět. A za třetí, máme pocit, že spíš jde o to vyvolat jakési politické otázky. Nechci říct politickou hysterii, která by měla odvádět Sněmovnu od práce; koneckonců jsme to tady slyšeli, že studenti čekají na maturitu a my se tady bavíme možná o 30 let staré minulosti a celá ta věc připomíná situaci ve Spojených státech, kdy údajně prezidentské volby, kdy byl zvolen prezident Trump, byly ovlivňovány Ruskem.

Iniciativa ke zřízení komise pro šetření vlivu Ruska a Číny není nic nového pod sluncem. Jde o odvádění pozornosti od skutečných problémů naší země. Vychází podle mého názoru z podobných historických štvanic, jako byl Robespierreův Výbor pro veřejné blaho, Stalinova teorie o zostřování třídního boje, komunistické trojky a pětky v 50. letech nebo Výbor pro neamerickou činnost ve Spojených státech amerických. Programová politická beznaděj se promítá vždy do tendence hledat nepřítele vnitřního i vnějšího. Já nejsem žádným obdivovatelem systému Ruska a Číny, jsou to země odlišné svou politickou kulturou a nemůžeme zde čekat podobné modely politického systému, které vychází z evropské tradice. Ostatně si nemyslím, že Rusko a Čína mají zájem svůj politický systém exportovat do České republiky. Obě země jsou globální velmoci a nepochybně projektují i do České republiky své bezpečnostní a ekonomické zájmy. Stejně tak to dělají ostatní geopolitičtí hráči. To není důvod k žádné hysterii. Je to důvod, aby v České republice pracovaly služby, které tento stav monitorují a analyzují. Je v hrubém rozporu zájmů naší země dělat si nepřítele z obou uvedených zemí. Vliv především Číny na dění ve světě roste a brzy se stane ekonomickým i technologickým lídrem. Věcné obchodní vztahy a věcný dialog s touto zemí je podle mého názoru v hlubokém zájmu České republiky.

Například sousední Německo považuje Čínu za strategického partnera, kam výhodně exportuje hotové výrobky složené z komponentů, které se vyrábí v České republice. Logicky mají Němci zájem na svých dobrých vztazích s Čínou a nemají zájem podporovat pozici naší země v Číně. Německo staví plynovod Nord Stream 2 a brzy se stane zásadním distributorem zemního plynu z Ruska. Nebudu překvapen, pokud zde budeme místo kapacit moderní jaderné energetiky budovat kapacity na spalování tohoto plynu. Jestli mi rozumíte, nebudu překvapen, když nám například Evropská unie nepovolí postavit dva bloky nové jaderné elektrárny, ale řekne nám, že máme distribuovat přes Německo, kupovat od Německa ruský plyn. Pokud se chceme starat o bezpečnost České republiky a zabývat se vlivem autoritativních režimů, zabývejme se Saúdskou Arábií a její podporou pronikání radikálního Islámu do Evropy. Důkazy, že to je skutečný problém, máme přece na každém větším vánočním trhu, kde nás před islámskými fanatiky mají chránit bariéry. Přestaňme dělat nevědomé blbečky v cizím zájmu a cizích politických hrách. Dejme zájem České republiky na první místo, neponižujme se před nikým a už vůbec ne před Ruskem a před Čínou. Chovejme se k nim s oboustranným respektem, obchodujme a nepropadejme hysterii, která se zde šíří. Za chvíli můžeme skončit tak, že budeme hledat vnitřního a vnějšího nepřítele. Já se trochu bojím, že už se to v některých případech děje. Budeme sledovat, kdo s kým si dal koblihu na ulici, nebo kdo se vyfotil s Okamurou a budeme Rusy i Číňany hledat pod každou postelí.

Ptám se této Sněmovny. Nemáme nic lepšího na práci? Jestli máme, tak politickým hysterikům doporučme sklenici vlažné vody a zabývejme se svojí prací pro občany. Ještě jednou zde chci říct, že nebudeme podporovat vznik této vyšetřovací komise a nebudeme pro ni z těchto důvodů hlasovat. Děkuji. (Potlesk v řadách poslanců SPD.)

