Fiala (SPD): Když nebude fungovat dobrovolnost, má přijít na řadu „povinná solidarita“

Další neskutečná drzost a arogance Evropské unie. Opět nám chce fakticky vnucovat imigranty. Evropská unie počká s rozhodnutím o osudu nového migračního paktu na výsledky nadcházejících voleb v Německu a ve Francii, řekl pro Euractiv viceprezident Evropské komise Margaritis Schinas, pod kterého migrace a bezpečnost spadá. Členské státy si podle nového návrhu budou moci vybrat, zda přijmou přerozdělování migrantů, nebo zasponzorují jejich návrat, informovaly Novinky.cz. Kdo pro to nezvedne ruku je eurofob, řekl Schinas. Co si to vůbec dovoluje někoho nálepkovat? Hnutí SPD jasně odmítá přerozdělování imigrantů! EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z EU odejedeme, tím lépe!

„Myslím, že bezprostředně po francouzských volbách zahájíme rychlý proces sbližování a dosáhneme konečné dohody,” řekl. „Nejhlasitějšími odpůrci návrhu Komise na novou dohodu o migraci jsou eurofobní krajní pravice a eurofobní levice. Oba konce politického spektra chtějí migraci využít k tomu, aby tvrdily, že Evropa nedokáže řešit problémy svých lidí,” řekl v rozhovoru Schinas.

„Pakt o přistěhovalectví a azylu“ představený Evropskou komisí dne 24. září 2020 připravuje svou politikou otevřených dveří půdu pro masovou migraci do Evropy. Obrovský počet migrantů zničí ekonomickou, sociální a kulturní strukturu našich národů, která se v Evropě vytvářela déle než 1000 let. Musíme se bránit a musíme to zastavit!

Pakt je de facto novým plánem na přerozdělování imigrantů. V krizových situacích má dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části „uprchlíků“ nařídí. Nařizované přijímání imigrantů je pro nás naprosto nepřijatelné.

V případě toho, že nebude fungovat dobrovolnost, má přijít na řadu „povinná solidarita“. V jejím rámci by Evropská komise mohla připsat členské zemi část z počtu běženců určeného na základě výkonu ekonomiky a velikosti populace!

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson 24. září 2020 řekla: „Imigrace je součástí toho, proč náš kontinent prosperuje. Do Evropy směřuje hodně imigrantů a my je potřebujeme. My tyto lidi potřebujeme. Naše společnost stárne. Musíme však vytvořit nové cesty umožňující legální imigraci. Nejen pro kvalifikované pracovníky, ale také pro průměrnou nebo nízko kvalifikovanou pracovní sílu, která chce přijít do Evropské unie….“ Jasně vidíme, že EU otevřeně podporuje masovou imigraci.

Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie (členy jsou například vlastenecké strany Mattea Salviniho a Marine Le Pen) iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie. Čím dříve z EU odejedeme, tím lépe!

Ing. Radim Fiala SPD



