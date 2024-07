Fiala (SPD): Kvůli Fialově vládě se nadále extrémně propadá porodnost

Kvůli Fialově vládě se nadále extrémně propadá porodnost. Hnutí SPD předkládá zákony, které mají výrazně ekonomicky pomoci rodinám s dětmi. Ve sněmovně jsme navrhli snížení přímé daňové zátěže a zvýšení čistého příjmu pro pracující rodiče a také současně zvýšení motivace pro zakládání rodin s dětmi. Když bude dostatek dětí, nebude problém s důchodovým systémem. Řešením demografického propadu rozhodně není muslimská imigrace, kterou prosazuje Evropská unie.

Fialova vláda provozuje protirodinnou politiku. S přímou podporou lidovců od 1. ledna 2024 sebrala rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. Je jasné, že když se vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost.

„Generace narozených dětí v roce 2023 byla nejslabší za 22 let. Za první čtvrtletí 2024 se však narodilo ještě méně dětí než ve stejném období předchozího roku. Snižování počtu narozených dětí bude do budoucna způsobovat demografické problémy, které budou zhoršovat schopnost veřejného sektoru financovat důchodový systém a zdravotní péči, říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Ten je současně poradcem premiéra Petra Fialy. Měl by ho na to upozornit.

Na konci prvního čtvrtletí 2024 měla Česká republika 10 859 532 obyvatel. To bylo o 41 023 obyvatel méně než na začátku roku 2024. K úbytku počtu obyvatel došlo kvůli tomu, že se narodilo o 9 205 obyvatel méně, než zemřelo. Zároveň se do České republiky nastěhovalo o 31 818 obyvatel méně, než se vystěhovalo.

Za první čtvrtletí 2024 se v naší zemi narodilo pouze 20 299 dětí, což bylo o 2 582 dětí méně než ve stejném období o rok dříve. Za celý rok 2023 se přitom narodilo pouze 91 149 dětí, což představovalo meziroční pokles o 10 150 dětí. Snižování počtu narozených dětí bude do budoucna způsobovat demografické problémy, které budou zhoršovat schopnost veřejného sektoru financovat důchodový systém a zdravotní péči.

Hnutí SPD navrhuje snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.

Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména, co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc.

Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách.

Ing. Radim Fiala SPD



