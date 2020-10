Fiala (SPD): Není nám jasné, proč vláda hodlá prosazovat pobyt cizích vojsk na území ČR

reklama

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Dovolte, abych zde krátce a stručně shrnul stanovisko hnutí SPD k projednávané věci. Dnes, na dnešní plánované mimořádné schůzi Sněmovny se máme vyjádřit k návrhu vlády České republiky na vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk členských států NATO a Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění covid 19 s pomocí vojenských zdravotníků. Není nám jasné v této situaci, proč vláda České republiky to hodlá prosazovat tímto způsobem, tedy způsobem, jako pobyt cizích vojsk na území České republiky. Nemáme informace, proč to neřeší standardní cestou, pomocí civilních specialistů a odborníků. Každá ruka je dobrá a je potřeba za všechny nabídky pomoci poděkovat. I my samozřejmě děkujeme. Nebudeme ale souhlasit s návrhem tohoto projednání tak, jak je předkládáno touto vládou, protože je to ve Sněmovně navrhováno k hlasování jako souhlas s pobytem cizích vojsk NATO a Evropské unie na našem území, což znamená až 300 cizích vojáků, přičemž kromě 28 amerických zdravotníků mně osobně nejsou známy žádné bližší informace, o jaké vojáky a s jakými úkoly by se mělo jednat. Je to stejné, jakoby u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení. To je pro SPD naprosto nepřijatelné, a to z jednoho prostého důvodu. SPD dlouhodobě odmítá přítomnost jakékoliv cizí armády na území České republiky.

Jak jsem ale už řekl, i my děkujeme za nabídnutou pomoc, ať nám ji nabídne kdokoliv, a samozřejmě jsme připraveni hlasovat pro jakoukoliv alternativu, která se nebude týkat pobytu cizích vojsk na území České republiky. A proto jsme navrhli usnesení, kterým žádáme vládu České republiky, za prvé, aby v souvislosti s touto nabídkou řešila pomoc vojenských i civilních zdravotníků na našem území výhradně na bilaterální úrovni mezi jednotlivými státy prostřednictvím jednotlivých mezivládních smluv, například je typ smlouvy SOFA, což znamená Status of Forces Agreement. Je to běžná věc, která se ve světě děje a nemusíme tady schvalovat žádný pobyt cizích vojsk na území České republiky.

Za druhé, aby případný pobyt těchto cizích vojsk na našem území byl pevně ohraničen termínem a skončil nejpozději s ukončením nouzového stavu podle ústavního zákona číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti. Ano, i na pobyt cizích vojsk na našem území samozřejmě máme svoje zákony a moje předřečnice, paní zpravodajka, poslankyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího, říká, že samozřejmě ten pobyt podle situace se může kdykoliv prodloužit, a já si myslím, že to je právě to nebezpečí a obávám se, že stejně tak jako covidová pandemie, která pravděpodobně v menší či větší míře bude pokračovat, pokračoval by i tento pobyt cizích vojsk na území České republiky.

Za třetí, chceme po vládě, aby jasně stanovila, že po dobu pobytu cizích vojenských zdravotníků na našem území se musí řídit českými zákony. Myslím si, že je to pro nás všechny důležité.

A za čtvrté, to je motivační věc, kdy samozřejmě Česká republika má spoustu lékařů po celém světě a my bychom si přáli, aby vláda neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do České republiky a pomohli nám v boji s koronavirem. Já si myslím, že všichni jistě cítíte, že ani my se té pomoci nezříkáme jako SPD, pouze chceme vyhovět našemu dlouhodobému politickému programu, nepodpoříme žádné vojenské základny, vojenské mise ani pobyty cizích vojsk na území České republiky.

Děkuji vám za pozornost.

