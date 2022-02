Fiala (SPD): Obhajobu si nechte k Ústavnímu soudu, myslím, že ji budete potřebovat

reklama

Vážené dámy a pánové,

jen k panu předsedovi Michálkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Chápu vaši obhajobu, pane předsedo, nechte si ji k Ústavnímu soudu, myslím, že ji budete potřebovat. A co se týče médií, tak - média, ano, ověřujte si u pana předsedy Michálka, co je pravda a nenaskakujte demokraticky na žádné jiné řeči. (Smích v sále.)

K panu ministru Jurečkovi. Pane ministře, nechápu, nepochopil jsem vaše vyjádření, že pan Okamura dostal od někoho čas na to, aby tady obstruoval. Od vás, od pětikoalice dostal nějaký čas? Já jsem myslel, že to vyplývá ze zákona o jednacím řádu. Vy jste mu dal nějaký čas na to, aby tady pan Okamura nebo pětikoalice nebo pan premiér nebo vaše vláda dali panu Okamurovi milostivě nějaký čas, aby tady mohl demokraticky obstruovat? Protože podle nálezu Ústavního soudu obstrukce jsou demokratický nástroj opozice k tomu, aby mohla zajistit nepřijetí nějakého zákona. Takže to je jedna věc, kterou jsem nepochopil, a to, že jsme obstruovali - ani jsem to nemohl pochopit - program, no jistě, protože vy jste zneužili zkráceného jednání a jednali jste v legislativním stavu (stavu legislativní nouze?) a upravili jste dobu na délku rozpravy.

To znamená, že vy jste zneužili zkráceného jednání, v legislativním stavu (stavu legislativní nouze?) jste projednávali zákon a zneužili jste rozpravu na jedenkrát pět minut, to znamená, že všichni bychom tady mohli mluvit jedenkrát pět minut. Takže není to úplně, jak to říkáte a já sám jsem zvědavý na rozhodnutí Ústavního soudu. K panu Skopečkovi o porušení zákona z jeho strany jsem bytostně přesvědčen.

Děkuji.

