Fiala (SPD): Podporovat pracující je lepší, než plošně rozdávat sociální dávky

Vážené kolegyně, kolegové, poslankyně, poslanci,

dovolte mi ještě krátké stanovisko za klub hnutí SPD. My jsme samozřejmě o této věci, o snížení daně a zvýšení slevy na poplatníka, dlouho jednali. Ale musím říct, že je to ojedinělá věc. Za dobu mého působení v Poslanecké sněmovně si nepamatuji, že by se snižovaly lidem daně. A já jsem rád, že historicky u tohoto okamžiku můžu být, protože si dokážu představit, že dalších 20 let se nic podobného nestane. Jako by některé politické strany zapomněly, že jsou servisní organizací pro lidi, pro občany této země. A pro ně pracujeme.

Já jsem byl u toho, když některé politické strany v minulosti rozdělovaly sociální dávky tamtomu, tamtomu, neadresně, plošně, jenom proto, aby si zajistily volební výsledek. Toto je ale naprosto jiná situace. To je adresná věc. My přece snižujeme daně. To znamená, že každý pracující člověk, který pracuje, tak mu zbude víc peněz v peněžence. To znamená, že podporujeme lidi, kteří pracují, slušné lidi, kteří si to odpracovali. A já si myslím, že to je nejlepší varianta, jak k těmto lidem dostat finanční prostředky, aby se měli lépe. Aby se měly lépe i jejich děti. To je daleko lepší než plošně rozdávat jakékoli sociální dávky nebo to dělat jakkoliv jinak.

Takže už z tohoto důvodu hnutí SPD podporuje jak sněmovní návrh, tak senátní návrh. Ale bohužel, bude se hlasovat nejprve o senátním návrhu, který pravděpodobně projde, a my chceme být součástí snižování daní naprosto konkrétně, tzn., že bychom podpořili oba návrhy, ale tím, že se začne u senátního návrhu, který pravděpodobně projde, tak podpoříme i senátní návrh. A znovu opakuji, jsme rádi, že u toho můžeme být. Co se týče rozpočtové nevyváženosti, jak to bylo nazváno, jsem přesvědčen, že Ministerstvo financí může najít za rok, dva spoustu dalších možností. Naše heslo hnutí SPD je, že zdaníme nadnárodní korporace pro to, abychom mohli snížit daně pracujícím lidem. Myslím si, že to je naprosto správné.

Znám řetězce, které zde pracují, fungují, mají obrat v desetimiliardách korun a neplatí žádné daně! Znám různé servery, které mají obrat v miliardách korun a neplatí žádné daně! Tak ať zaplatí daně, ten výběr daní bude také v miliardách korun a my bez problému můžeme snížit daně lidem. Podle mě je to správný přístup.

Takže za hnutí SPD budeme hlasovat pro snížení daní a myslím si, že je to pro nás správně. Děkuji.

