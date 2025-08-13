Fiala (SPD): Servilní Fiala nás zesměšnil před celou Evropou

13.08.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k summitu evropských lídrů s Donaldem Trumpem

Fiala (SPD): Servilní Fiala nás zesměšnil před celou Evropou
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v pořadu K věci

Německý kancléř Friedrich Merz svolal na středu mimořádný virtuální summit evropských lídrů a amerického prezidenta Donalda Trumpa, který předchází klíčovému jednání Trumpa s Vladimirem Putinem o ukrajinské krizi. Mezi pozvanými jsou zástupci států jako Německo, Francie, Polsko či Itálie, Česko však chybí!!

Takže neschopný a servilní Fiala nás za stovky miliard pro Ukrajinu a Ukrajince zesměšnil před celou Evropou, která se nám vysmívá přímo do obličeje. Tedy Česká republika zde má v přepočtu na počet obyvatel nejvíce ukrajinských „uprchlíků“ a v přepočtu na ně vydává nejvíce peněz, a pak není ani pozvána na jednání o Ukrajině? Nedávno premiér Fiala mluvil o tom, jak je pro nás Německo klíčový strategický spojenec a partner a německý kancléř si s ním nakonec takhle vytře zadek…

SPD prosazuje ukončení pomoci Ukrajině a Ukrajincům. Peníze patří českým občanům! Česko vydalo na ukrajinské „uprchlíky“ takřka nejvíce na světě – 200 miliard korun. V přepočtu na průměrnou českou domácnost šlo o zhruba 42 tisíc korun, plyne z dat německého institutu v Kielu. K tomu připočtěme ještě desítky miliard na zbraně pro Ukrajinu.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

