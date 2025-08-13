Fiala (SPD): Servilní Fiala nás zesměšnil před celou Evropou

Německý kancléř Friedrich Merz svolal na středu mimořádný virtuální summit evropských lídrů a amerického prezidenta Donalda Trumpa, který předchází klíčovému jednání Trumpa s Vladimirem Putinem o ukrajinské krizi. Mezi pozvanými jsou zástupci států jako Německo, Francie, Polsko či Itálie, Česko však chybí!!
Takže neschopný a servilní Fiala nás za stovky miliard pro Ukrajinu a Ukrajince zesměšnil před celou Evropou, která se nám vysmívá přímo do obličeje. Tedy Česká republika zde má v přepočtu na počet obyvatel nejvíce ukrajinských „uprchlíků“ a v přepočtu na ně vydává nejvíce peněz, a pak není ani pozvána na jednání o Ukrajině? Nedávno premiér Fiala mluvil o tom, jak je pro nás Německo klíčový strategický spojenec a partner a německý kancléř si s ním nakonec takhle vytře zadek…
SPD prosazuje ukončení pomoci Ukrajině a Ukrajincům. Peníze patří českým občanům! Česko vydalo na ukrajinské „uprchlíky“ takřka nejvíce na světě – 200 miliard korun. V přepočtu na průměrnou českou domácnost šlo o zhruba 42 tisíc korun, plyne z dat německého institutu v Kielu. K tomu připočtěme ještě desítky miliard na zbraně pro Ukrajinu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV