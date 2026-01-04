Okamura (SPD): Neměl jsem ve svém projevu pravdu?

04.01.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupci na Ukrajině

Foto: Repro Tomio Okamura, FB
Popisek: Tomio Okamura

Na snímku Timur Mindič se svým dlouholetým přítelem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Právě Mindič vymyslel úplatkářský systém v energetice, který vynesl 83 miliony eur (přes dvě miliardy korun). Toalety a bidety v jeho domě jsou z masivního zlata. Skříňky v kuchyňské lince nacpané igelitkami s 200eurovými bankovkami.

novinky

Mindičovi se podařilo z Ukrajiny prchnout díky echu. Pikantní je, že mu ho dal zástupce ředitele zvláštní protikorupční prokuratury Andrij Synjuk. Existují záběry, na nichž je zachycen s Mindičovým právníkem, který vzápětí navštívil podnikatele.

Timur Mindič byl zároveň roky chráněn králem ukrajinských oligarchů Ihorem Kolomojským, který je od roku 2023 ve vězení za praní špinavých peněz. A byl to Mindič, který současného ukrajinského prezidenta představil Kolomojskému. Ten Zelenskému v roce 2019 financoval jeho volební kampaň.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupci na Ukrajině