Okamura (SPD): Neměl jsem ve svém projevu pravdu?

Na snímku Timur Mindič se svým dlouholetým přítelem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Právě Mindič vymyslel úplatkářský systém v energetice, který vynesl 83 miliony eur (přes dvě miliardy korun). Toalety a bidety v jeho domě jsou z masivního zlata. Skříňky v kuchyňské lince nacpané igelitkami s 200eurovými bankovkami.
Mindičovi se podařilo z Ukrajiny prchnout díky echu. Pikantní je, že mu ho dal zástupce ředitele zvláštní protikorupční prokuratury Andrij Synjuk. Existují záběry, na nichž je zachycen s Mindičovým právníkem, který vzápětí navštívil podnikatele.
Timur Mindič byl zároveň roky chráněn králem ukrajinských oligarchů Ihorem Kolomojským, který je od roku 2023 ve vězení za praní špinavých peněz. A byl to Mindič, který současného ukrajinského prezidenta představil Kolomojskému. Ten Zelenskému v roce 2019 financoval jeho volební kampaň.
Tomio Okamura
