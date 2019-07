Fiala (SPD): Sluníčkáři chrání násilníky a vrahy

V západní Evropě páchají imigranti totální zvěrstva. Sluníčkáři od Pirátů, TOP 09, STAN a lidovců nás napadají, že prý strašíme migranty a že šíříme nenávist. Tyto strany tvrdí a tvrdí, že migrace hrozbou není. Podívejme se, co ale děje v Evropské unii. Jde o totální zvěrstva. Například šest migrantů z Afriky hromadně znásilnilo dvanáctiletou dívku v malém městečku nedaleko Madridu. Španělské úřady skandálně tajily informace o tomto zločinu před veřejností déle než rok, očividně proto, aby se vyhnuly podněcování protiimigračních nálad! Navíc násilníci budou brzy propuštěni! Případ znásilnění české dívky z Lukavce ukazuje, že tato kriminalita míří i k nám. Je to naprosto odporné a hnutí SPD udělá vše pro to, aby se u nás nic takového nedělo.

Dvanáctiletá dívka si 15. března 2018 hrála s několika kamarádkami v parku ve městě Azuqueca de Henares. Kolem jedné hodiny odpoledne k dětem přišlo šest migrantů – konkrétně pět Maročanů a jeden Nigerijec... Odvedli dvě dívky do nedaleké opuštěné budovy, ale jednu z nich nechali jít, když zjistili, že je muslimka. Imigranti ve věku mezi 15 a 20 lety drželi 12letou dívku za ruce a nohy a střídavě ji téměř hodinu znásilňovali, nejprve análně a pak vaginálně. Opravdu hnus.

Veřejnost se o tomto brutálním zločinu dozvěděla až 20. března 2019, když deník El Mundo zveřejnil výsledky vyšetřování. Podle zprávy španělští prokurátoři a soudci tajně rozhodli, že tři nezletilí pachatelé budou tři roky drženi v zařízení pro mladistvé pachatele a poté budou „znovu zařazeni“ do španělské společnosti, a nebudou deportováni. Jeden z dospělých je zadržován v preventivní vazbě; ostatní dospělí byli propuštěni...

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To je naprosto šílené. Sluníčkáři chrání násilníky a vrahy. Jejich nenávist vůči lidem svého vlastního národa nezná mezí a předhazují občany napospas imigrantským dobytkům, kteří je pak vraždí a znásilňují. A nás označují za fašisty? Normální lidi, kteří chtějí žít v klidu se svými rodinami, přáteli a dětmi, zajít si beze strachu na fotbal, pivo či do divadla nazývají fašisty?

Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu? Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

https://cs.gatestoneinstitute.org/14387/spanelsko-raketovy-vzestup-kriminality-migrantu?fbclid=IwAR3WFy8DF-aeEoxzSwUX_CZWGMQp1j52UxvW25-NLZRtvO367mS9wLEIuNU

Psali jsme: Fiala (SPD): ČR potřebuje vládu odborníků, která bude hájit zájmy země Fiala (SPD): Ten největší kapitál, který většinově pobídky získával, byl cizí Fiala (SPD): Na konci této nitky jsou globalistické elity z Bruselu Fiala (SPD): Multikulturní obohacení. Chcete je?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV