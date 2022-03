Fiala (SPD): Stavební zákon si digitalizaci určitě zaslouží

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já tady mám také asi dva dotazy na pana ministra Bartoše. Jsem rád, že tady sedí a že nám na ně odpovídá.

Já jsem si během posledního období také vytáhl některé věci, které buď psal pan ministr na Twitteru nebo se objevily v tisku. Jedna z těch věcí na Twitteru je velmi jednoduchá. Vláda schválila částečný odklad účinnosti nového stavebního zákona a tak dále, chceme více hájit zájmy občanů, zdigitalizovat stavební řízení, zachovat princip jeden úřad, jedno razítko, novelu předložíme v polovině tohoto roku. Teď je tam popsáno, kdy pan ministr předloží tu novelu a jak by si představoval, že to pojede dál. A já bych se chtěl zeptat - v podstatě jediné, co pořád slyším od pana ministra Bartoše, jsou slova o digitalizaci stavebního řízení, které má vlastně vyřešit celý problém. Já si myslím, že s tím se dá částečně souhlasit, ale vlastně ta digitalizace už je součástí toho schváleného návrhu a myslím si, že v tom jsme zajedno, že stavební zákon si digitalizaci určitě zaslouží a v tom, že to pomůže, jsme zajedno.

Ale nerozumím sdělení o potřebě novely. Schválený zákon obsahuje také princip jeden úřad, jedno razítko a digitalizaci, tak nám řekněte, pane ministře, o co vlastně v té novele, kterou budete předkládat, půjde. Vy žádáte o rok /půlrok, teď přesně nevím/ odložení, odklad. Co se vlastně za ten rok má konkrétně stát, co do toho návrhu zákona chcete dát, co tam chcete dát jinak, protože pokud si já dobře pamatuji, jako předseda hospodářského výboru jsem se účastnil těch jednání s různými profesními svazy, odbornými komorami a v podstatě všichni s tím zákonem souhlasili a nic proti němu vlastně neměli. Já se obávám, že když budeme žádat celou takovou změnu, tak potom ta odpovědnost opravdu bude jenom na vás jako na ministru Bartošovi, protože konsenzus se stavebním zákonem v minulém volebním období nastal.

Nevím také, proč se předkládají takové z mého pohledu polovičaté návrhy na odložení účinnosti. Tady se o tom dnes mluví celý den, v tom, že se vlastně nejedná o účinnost také toho změnového zákona, který je součástí stavebního zákona, takže mi uniká celý smysl toho návrhu a koncepce řešení. Takže jestli byste mohl také něco o tom říct, protože my jsme pro ten zákon v SPD hlasovali, protože se týká všech typů stavebníků, všech typů staveb, to znamená občan, stát, dálnic, rodinný domek, prostě všech. Myslím si, že odložení toho zákona může opravdu být nejenom právně problémové pro úředníky, pro všechny typy stavebníků, ale můžeme se prostě dostat do chaosu, který bude jak ministerstvo, tak ti lidé, kteří chtějí něco stavět, těžko zvládat.

Když jsem se ptal lidí z Ministerstva pro místní rozvoj, tak nikdo ani není schopen mi odpovědět na to, jaký je konkrétní důvod toho, proč by měla existovat tato nejistota ve stavebním řízení pro stavebníky, proč je nutná ta změna, takže jestli byste nám to ještě jednou mohl říct. To je moje otázka číslo jedna.

Otázka číslo dvě je - když jsem si přečetl v Lidovkách v lednu, že součástí nové stavební legislativy by měl být také závazek úřadu dodržet zákonem dané lhůty a pokud je prostě úřad nestihne, tak žadatel má štěstí a jeho požadavek by byl považován dle pravidla mlčení znamená souhlas za schválený. Nezbývá mi s tím než souhlasit, nicméně to, co navrhujete a co říkáte, tak já si pamatuji, že jsme v minulém období měli jako pozměňovací návrh a pokud si dobře pamatuji, tak vy, pane ministře, jste byl proti tomu návrhu a teď to tady podporujete a předkládáte. Takže to z mého pohledu znamená, že váš postoj není odborný, ale spíše politický, prostě jestliže to předloží někdo jiný, tak budu proti, pak si to přivlastním, předložím to sám a schválím si to sám. Tak jestli byste mi k tomu mohl také něco říct.

Ještě jsem si poznamenal jednu věc, a to, že dnes jste říkal, že jste projednal s dotčenými aktéry i procesní reformu. Když jsem hovořil s některými kolegy, tak nikdo mi neřekl, že by bylo nějaké oficiální jednání, že byste jako ministr s profesními komorami, svazy, hovořil a že byste to s nimi projednával. Takže jestli můžete říct, s kým jste to projednával a jestli k tomu vůbec došlo.

Děkuji vám.

Ing. Radim Fiala SPD

poslanec



