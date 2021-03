Fiala (SPD): Tady už je něco prohnilého a nevím kde

reklama

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové,

já půjdu s velmi stručným, krátkým komentářem jenom k několika věcem. Samozřejmě se to v první řadě týká Bečvy. Já jsem moravský poslanec a je pro mě úplně nepochopitelné, že v dnešní době dokáže někdo zlikvidovat 40 tun ryb, několik kilometrů, možná několik desítek kilometrů povodí řeky, a policie to nevyšetřila.

Já si pamatuji, že se mě na to ptali už redaktoři České televize asi před půl rokem a kromě toho, že jsem nabyl přesvědčení, že je nutné podpořit tu komisi, vytvoření té vyšetřovací komise, protože tady už je něco prohnilého a nevím kde, jestli v policii, nebo někde, to prostě není možné v dnešní době, abychom nebyli schopni říct po roce vyšetřování, že se něco stalo a že někdo za to může. Já si myslím, že je to principiální věc a že to musí být padni, komu padni a že ta fyzická nebo právnická osoba prostě musí dostat nepodmíněný trest.

A teď to, proč jsem se vlastně rozhodl vystoupit. Celá slavná Evropská unie tady mluví o takzvaném Green Dealu, o tom, jak bude snižovat emise, o tom, jak budeme mít čisto, čisté ovzduší, jak budeme snižovat CO2, všechno, co má uhlíkovou stopu, je špatné. Krávy už se nebudou chovat na maso, protože prdí a mají uhlíkovou stopu. Tak to přesně říká Evropská komise a Evropská unie. Ale tady prostě nejsme schopni vyšetřit takovou totální havárii, která prostě zničí kus naší země. To je pro mě úplně nepochopitelné, že budeme vynakládat v budoucnu, a za hnutí SPD říkám jasně, že nepodpoříme žádný Green Deal, protože to je ideologické šílenství zelených a rudozelených. Ale co prostě je pro mě úplně nepochopitelné a to, co si myslím, že bychom měli řešit, aby nám tady někdo nekazil a neničil životní prostředí, faunu a floru v České republice. Za hnutí SPD říkám, že uděláme všechno pro to, aby se to vyšetřilo co nejdříve, podíváme se v té vyšetřovací komisi i na to, proč se to nevyšetřilo a kdo za to může, protože taková věc se prostě nesmí opakovat.

Děkuji.

Ing. Radim Fiala SPD



