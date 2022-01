Fiala (SPD): To, co tady bylo v minulých letech, se jmenuje Bangladéš

reklama

Vážené kolegyně, kolegové,

tady to z řeči pana poslance Výborného vypadalo, jako že je tady nějaká dohoda, konsenzus, že tedy všechno se zase změní a bude to jinak. Tak já chci všem občanům říct, že s hnutím SPD žádná dohoda ani žádný konsenzus není. Pro nás to znamená pořád to, co to bylo. A my na to máme jedno heslo - Bangladéš. Bangladéš. To, co tady bylo v minulých letech, se jmenuje Bangladéš, protože Česká republika je v délce stavebního řízení na 160. místě a před námi je Bangladéš.

Takže jestli to chcete, pane poslanče Výborný, prostřednictvím pana předsedajícího vrátit zpátky, tak my jsme kategoricky proti. Vy jste tady řekl, s kterými organizacemi máte konsenzus, s kterými jste domluven. Byly to samé samosprávy, samí politici. Zeptal jste se někdy těch občanů, jak dlouho musí čekat na stavební povolení? Zeptal jste se těch občanů, jaká je bytová otázka v České republice? Kolik stojí byty? Jaká je dynamika zdražování těch bytů v České republice? A vy to chcete vrátit zpátky? Bangladéš, pane poslanče Výborný, prostřednictvím pana předsedajícího?

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (SPD): Naše země není v dobré kondici a v dobrém stavu Fiala (SPD): Od představitelů hnutí STAN se pravdy zjevně nikdy nedočkáme Fiala (SPD): Zajistit výrobu energie pro české občany je jediná možnost Fiala (SPD): Vláda Petra Fialy není vládou odborníků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama