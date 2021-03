Fiala (SPD): Za dva roky nebude na důchody

reklama

Já na pana kolegu Skopečka budu reagovat, protože hnutí SPD říká jasně, že zvlášť v čase krize je potřeba posilovat pravomoci České národní banky jako české instituce, aby Česká republika byla připravena na různé krize a problémy, které v budoucnu mohou přijít a pravděpodobně přijdou.

Dělat to zákonem až potom, může být už velmi pozdě. To, co zde říká pan kolega Skopeček, a to, co říká premiér Babiš, my jsme podrobně studovali, to znamená, jestli z České národní banky můžou odejít nějaké peníze do státního rozpočtu, to je nesmysl, to je na zavření celé bankovní rady včetně guvernéra. A nikdo z nich si takovou věc nedovolí udělat.

Takže to, co tady vyprávíte, je jenom důvod k tomu, abychom pro ten zákon nehlasovali. Ale fyzicky, teoreticky, ani prakticky to prostě není možné. Banka může dát pouze v dobách krize garance státu na úroky s tím, že ten stát bude mít daleko větší kredibilitu pro získání úvěrů a financování svého dluhu a dluhové služby, to samozřejmě je možné. A v případě, že by stát získal lepší kredibilitu a lepší úrokovou míru, tak si myslím, že pro ten stát je to dobře. Jinak se taky může stát, že za dva roky nebude na důchody. My prostě potřebujeme posilovat pravomoci takové instituce, jako je Česká národní banka.

Takže za hnutí SPD my jasně říkáme, že tento zákon podpoříme, protože tady je jenom spousta negativ, negativ, negativ, a já jsem přesvědčen o tom, že to tak není.

Ing. Radim Fiala SPD



