„Dopadne to špatně.“ Zadlužíte se kvůli elektroautu? Expert nastínil zelenou budoucnost

Čínské auto si zatím nekoupí, protože mu nevěří. Není přesvědčený o jeho kvalitách, proto ho lidem nedoporučí. Automobilový expert a novinář Josef Vrtal aka Expert Pepa z Autosalonu hovořil v podcastu Brocast o tom, zda musí čínská auta splňovat evropské bezpečnostní standardy. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 19544 lidí

Zákazníci se diví, proč evropská auta neustále na něco upozorňují hlasitým zvukovým signálem. Důvodem je, že evropské automobilky musely implantovat do vozů bezpečnostní asistenty. „Evropská auta pípají pruh, pípají rychlost. Čínská auta tohle nemají,“ upozorňuje Vrtal.

Čínští výrobci totiž získali výjimku. „Koupíš si čínské auto dotované Komunistickou stranou Číny. Bůhví, jestli je to kvalitní, a ono ani nepípá. Nedodržuje naše evropská pravidla,“ podivuje se novinář. „Americká auta nepípají, korejská auta nepípají. Auta pípají jenom v Evropě,“ líčí expert nikoliv s nadšením. On sám prý tuto zvukovou signalizaci před každou jízdou vypíná.

Auta jsou dražší a méně kvalitní než před 10 lety

Velkým problémem dneška jsou vysoké ceny automobilů. „Dopadne to špatně. Pro některé automobilky už není návratu. Není možné, aby automobilka, která dosud vyráběla masově, měla auta tak drahá, že se cenově vymykají běžnému výdělku člověka v Evropě. Oni mají pocit, že standardní plat je 20 tisíc eur. Ale není,“ řekl Vrtal a jako příklad uvedl Dacii, která v minulosti byla vnímána jako levné auto pro východní Evropu.

„Dnes je to nejprodávanější auto v Německu, ve Francii. Ne proto, že je to krásné auto, ale že je levné. Lidé chtějí levné auto. Důchodce v Německu nebo průměrně vydělávající rodina nedá za auto milion,“ řekl Vrtal a zamyslel se nad tím, co by dělal, kdyby mu dnes bylo 22 let.

Nejspíš by chtěl vlastní bydlení. Potřeboval by na to tak pět milionů. Auto vyjde na milion. „Kolik je průměrný plat v ČR? Člověk najednou je v neřešitelné situaci. Většina lidí se zadluží kvůli bydlení. Ale zadlužovat se kvůli elektrickému autu?“ podivuje se novinář. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 19544 lidí

Vymizela podle něj realita, vztah mezi politickým chtěním a tím, co automobilky produkují. „Na druhé straně není kupec. Nahoru šly prodeje ojetých aut. Ceny ojetin šly drasticky nahoru. Lidi si je budou držet. Auto, které se vyrobilo před deseti lety, bych si klidně koupil. Ta auta byla kvalitní, předcovidová, před ‚CO2ová‘, nezpolitizovaná. Tehdy automobilky ještě auto dělaly jako dobrou mechanickou věc. Na co zmáčkneš, to funguje,“ vypočítává expert.

Současná auta podle něj nejsou lepší než ta vyrobená před deseti lety. „Nové auto možná bliká a má hezké displeje. Kam jsme se to dostali? Myslel jsem si, že automobilky budou dělat auta, která jsou lepší a lepší. Přežijí to Korejci. Oni taky prodávají elektromobily, mají své zelené plány, ale ceny za kW elektrické energie a litr benzínu jsou úplně někde jinde,“ domnívá se Vrtal.

Módní vlna Tesel je pryč

Elektrická auta nezavrhuje. Sám jezdil v dobrých elektromobilech. „Tradiční automobilky začínají prodávat elektrická auta víc než Tesla. Není to způsobené jenom tím, že ta auta jsou lepší, nebo tím, že Elon Musk se významně angažoval v politice. Ty automobilky možná nevyrobily ze začátku ten automobil tak cool, tak in, neměly takový marketing jako Tesla, ale udělaly ho dobře. Auto vydrží, bude mít dobrý servis. Módní vlna Tesel je pryč. Jsou to deset let stará auta. Ta automobilka je divná. Skutečně dobré elektromobily budou dělat tradiční automobilky. Modleme se za to, aby to bylo deset, maximálně dvacet procent jejich produkce,“ řekl expert.

Fotogalerie: - Dálnice a silnice

Čínský automobilový průmysl podle Vrtala vytvořili především Evropani, kteří odešli pracovat do Číny. Přinesli know-how, které Číňani zkopírovali. Přesto nevyrábějí dobrá auta, protože k nim nemají takový vztah jako evropští návrháři. Je to jako jít do michelinské restaurace, kde uvaří skvělé jídlo. Když si návštěvník chce totéž uvařit sám doma, má recept a použije tytéž ingredience, výsledný pokrm vypadá podobně jako v restauraci, ale už není tak dobrý. „Už to není na michelinskou hvězdu. Ta emoce tam chybí. Taková jsou i čínská auta. Číňani nemají tu zkušenost,“ zdůraznil novinář. Čínští výrobci navíc podle něj chtějí ušetřit na spoustě detailů.

Diskutabilní je také přínos ekologii. Z aktuální mapy produkce CO2 ve světě, je zřejmé, že nejvíc emisí vzniká v Číně. „Emise tam vznikají, protože tam vyrábějí elektromobily, pak je vezou trajektovou dopravou, což nejsou elektrotrajekty, to jsou velké lodě na mazut. Emisní stopa z Číny nám na trajektech doveze zázrak čínského automobilového průmyslu na baterky sem do Evropy a tady je to zelené. A ještě obeplují celou Afriku. Je to postavené na hlavu. Automobilky emise obcházejí tím, že tam narvou baterky, ujedeš svých 70 km na elektriku, máš tam nějaký chcíplý motor 1,5. Když s tím jedeš, tak to jede za devět litrů. Kdyby tam byl normálně dvoulitr nafta, tak budeš jezdit za šest. Co je ekologičtější? Auto, které žralo šest litrů nafty, nebo auto, které žere devět nebo 8,5. Ještě tam mám tunu baterek,“ kroutí hlavou.

Vrtal podle svých slov nemá co testovat, odmítá auta v autosalonu. „Nechci je testovat. Otestuju si sem tam nějakou elektriku, která mi přijde, že je zajímavá. Některé automobilky mi ani nechtějí auta půjčovat. Ale já nechci lidem říkat nesmysly nebo nepravdy. Čínské auto si nekoupím. Čínským autům nevěřím. Až mě přesvědčí, rád to řeknu, ale zatím jsem nepřesvědčený. Vždycky myslím na běžné lidi někde v horách, protože se na ně zapomíná. Auta se vyrábějí do města pro manažera, pro člověka, který má určitý plat, ale průměrný plat v ČR je s bídou 35 tisíc korun. Za to musíš bydlet, jíst, mít předražený tarif našich operátorů, předražené potraviny v obchodech, koupit si předražené auto. Nejde to dohromady. I rodiny, které mají v součtu příjem 200 tisíc, tak mají co dělat, aby v Praze zaplatily nájem, zařídily si hypotéku. Možná si na ni ani nesáhnou. A koupí si auto za 750 tisíc?“ podivuje se Vrtal.