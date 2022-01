Fiala (SPD): Zajistit výrobu energie pro české občany je jediná možnost

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také několik slov k této nově vznikající sociální dávce. Samozřejmě existuje několik variant k tomu, jak se s tím poprat, abychom lidem, kteří opravdu na to doplatí, a dlužno říci, že ti lidé za to nemohou, že se takhle zvyšují ceny energií, tak je jim potřeba nějakým způsobem pomoci. Můžeme o tom diskutovat, jestli je lépe udělat to zrušením DPH, nebo novou sociální dávkou. Nicméně faktem je, a to si myslím, že málokdo má odvahu pojmenovat, že nedošlo ke zvýšení cen energií žádným skokovým způsobem ve smyslu toho, že se to zase vrátí zpátky. Nedošlo k žádnému zemětřesení na finančních trzích ani na komoditních burzách. Nedošlo ani k žádné havárii.

Prostě je to vlivem eurozelené politiky, eurounijní zelené politiky. Například v Německu - víme, že zastavili tři jaderné elektrárny, deset uhelných elektráren a tím pádem bude docházet k tomu, že cena vyrobené energie v Evropě se bude i nadále zvyšovat. Samozřejmě další důvod, který je, který k tomu přispívá, je - a já to nazvu, v uvozovkách, kšeftování s emisními povolenkami - protože podle mého názoru Evropská unie měla zájem na tom, aby ti, kteří vypouští CO2, si kupovali emisní povolenky, ale z emisních povolenek se staly cenné papíry, které kupují spekulanti, které nakupují různé fondy - například penzijní fondy za oceánem a podobně - a samozřejmě chtějí na nich vydělat.

Takže já uvedu jenom, abyste si to dokázali představit, jeden příklad. Já jsem z Olomouckého kraje, kde jeden z posledních cukrovarů, které za eurodotace nebyly zrušeny a zbořeny a nestal se z nich brownfield a nebyly takzvaně exportovány - a nové se postavily ve Francii - tak jeden z posledních cukrovarů v Olomouckém kraji, který hospodařil celkem slušně, si musí koupit emisní povolenky za 70 milionů korun, což znamená, že udělat nějaký zisk a vůbec investovat do výroby, inovovat dělat něco je téměř nemožné. To znamená, že tady to kšeftování s emisními povolenkami může znamenat i částečnou destrukci českého průmyslu, českého zemědělství.

A já jsem přesvědčen, že na to existují jenom dvě věci. Dlouhodobě buď tady vláda zavede sociální dávku, která tady bude takzvaně na furt, protože ceny energií se budou i nadále zvyšovat a vládě to bude jedno a samozřejmě bude to stát, teď to stojí dvě až tři miliardy, pak to bude stát šest miliard a pokud se ceny povolenek budou zvyšovat, tak samozřejmě čím dál víc lidí bude v té energetické chudobě a to můžete stát časem až deset miliard z rozpočtu.

Ale já si myslím, že je potřeba udělat dvě věci. A premiér Fiala to řekl v novoročním projevu, že nemáte věřit tomu, když někdo bude navrhovat jednoduché řešení. Je to pravda. Tato věc skutečně nemá jednoduché řešení, ale myslím si, že jediná možnost je vystoupit z toho systému kšeftování s emisními povolenkami, za prvé. A za druhé si myslím, že je potřeba vystoupit z takzvaného evropského Green Dealu a přestat dávat vyrobenou energii na komoditní burzy, aby ji mohli nakupovat třeba Němci.

Němci jsou samozřejmě bohatý stát. Pokud bude stát energie německého občana to, co stojí tady, což tak pravděpodobně bude, tak je on na tom jinak, protože jejich minimální mzda se pohybuje někde kolem 80 tisíc korun, průměrná mzda. To znamená, že jsou na tom jinak. A my, pokud vláda bude chtít udělat něco pro české občany, bude muset přestat dávat vyrobenou energii na komoditní burzy. Já vím, že mně řeknou, že to bude velký problém s Evropskou unií, že to je nemožné, že to nelze, ale opravdu jiná varianta neexistuje, zajistit výrobu energie pro české občany je jediná možnost. Děkuji.

Ing. Radim Fiala SPD



