Fiala (SPD): Zakážeme taky krtečka, protože je černý?

Sluníčkáři chtějí zničit naše národní tradice. Nizozemský premiér Mark Rutte chce v reakci na „protirasistické“ demonstrace v USA a západní Evropě zrušit postavu Černého Petra, která doprovází Mikuláše a má začerněnou tvář. Takže kvůli sluníčkářům odstraníme pohádky od Lady? Zakážeme příště krtečka, protože je taky černý? :-) A nezakážou nám příště Mikuláše, protože nosí na čepici křesťanský kříž, který může „urážet“ muslimy? Z čeho všeho příště udělají rasismus?

Nizozemský premiér poznamenal, že od roku 2013 potkal mnoho lidí, včetně malých dětí, které se cítily být diskriminovány proto, že představují černocha. To je podle Rutteho to poslední, co lze chtít od svátků určených zejména dětem. „Očekávám, že za pár let už žádní Černí Petrové nebudou,“ prohlásil premiér. ZDE

V Nizozemsku s Mikulášem nechodí čert, ale Černý Petr (Zwarte Piet), který podle tradice doprovázel sv. Mikuláše ze Španělska do Nizozemí a představuje postavu španělského Maura. A jelikož jsou Maurové snědší, má logicky tato postava začerněnou tvář. Též je umouněn od sazí, protože podle legendy nosí dárky dětem, když se za nimi spouští komínem. :-) Podle sluníčkářů jde ale o rasismus. Příště nám budou chtít v České republice zakázat čerty, protože ti mají přece také začerněnou tvář! Sluníčkáři chtějí zničit veškeré tradice a veškerou národní hrdost. My se jim ale postavíme a naše tradice i národ ubráníme. ;-)

Podle nedávného průzkumu 59 procent Nizozemců chce, aby si Černý Petr udržel svoji černou tvář, přestože Nizozemci patří k nejvíce liberálním národům Evropy.

Vzpomeňme na podobnou kauzu u nás. Romské sdružení Roma Realia poslalo protestní dopis na ministerstvo školství. Romové žádali, aby se nesměla jako učební pomůcka používat kniha Josefa Lady Mikeš, protože v ní kocourkovi ublížili "cikáni"…

Ing. Radim Fiala SPD



V některých státech Evropské unie, hlavně na západě, probíhá snaha zakázat vánoční křesťanské tradice včetně vánočních stromků, koled a betlémů, aby náhodou tyto zvyklosti neurazily muslimské imigranty. My jsme tady doma a nevím, proč bychom se my měli přizpůsobovat imigrantům či cizincům.

Připomněl bych v tomto směru slova našeho spojence a přítele Mattea Salviniho: „Když přijdeš do Říma, a nelíbí se ti svatý Jan, nelíbí se ti betlém, nelíbí se ti kříž, vrať se zpátky domů a dělej si co chceš. Protože to nejsme my, kdo má změnit způsob života a myšlení.“

Hnutí SPD silně obhajuje tyto naše tradice. Je to spojení s našimi předky, kteří budovali tuto naši krásnou vlast. Slovy Viktora Dyka naše láska k našemu národu neznamená zášť a nenávist, znamená naopak „velikou víru, velikou naději a velikou lásku“. Nemáme nenávist k jiným národům a kulturám, ale budeme do posledního dechu bojovat za to, abychom ve své zemi mohli žít dle svých zvyklostí a abychom si o své vlastní zemi rozhodovali my sami.

