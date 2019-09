Fialová (ANO): Až bude návrh na stole, bude již pozdě

Hezké odpoledne.

Dovolte mi, abych se vyjádřila i já k používání olova. Je dobře, že se dnes o tom tady bavíme, protože až bude návrh na stole, bude již pozdě.

Nicméně je zbytečné podléhat zbytečnému strachu, že se tomu tak stane. A teď mi dovolte, abych se podělila s vámi o osobní zkušenost. Já jsem pracovala x let jako specialista pro zavádění a aplikaci rýče v jednom chemickém podniku. A asi nikdo neví, jaké jsou přesné ty postupy. Takže samotný rýč, což je chemická legislativa EU, která vznikla, aby registrovala, povolovala a autorizovala samotné chemické látky, tak měla hlavní účel, abychom podchytili veškeré používání chemických látek, ať už v životním prostředí, a hlavně těch, které se dostávají do potravního řetězce.

Olovo se díky používání ve střelách do potravního řetězce dostává, proto má tento zřetel. Ale nicméně každé to použití se zkoumá. Je tam mnoho odborníků, mnoho lidí, kteří hodnotí věci odpředu dozadu. Postupuje to na různé komise. Každá z členských zemí se může vyjádřit, k tomu má své zástupce, kterými zaplať pánbůh je naše Ministerstvo životního prostředí, a hájí velice rozumné názory.

A teď ta osobní zkušenost. Při aplikaci hnojiv na zemědělskou půdu byl jeden z návrhů této komise, že budeme nasazovat - a teď se podržte - srnkám, zajícům a hrabošům brýle. To je holý fakt. Nikdy se k tomu tak nestalo. Protože díky tomu, že vzešly iniciativy, které jsou naprosto nelogické, které padají tady dnes - a já za to děkuji - je potřeba dát jasný signál, že toto použití je pro nás likvidační, že je zcela bezpečné, a že tímto směrem jít nechceme. Jenom jedna poznámka. Nerada bych tady spojovala bezpečnost, protože opravdu bezpečnost a vůbec pro vojenské účely je celkově s použití rýče vyňato. Děkuji a... Je vyňato opravdu, tak si přečtěte... jako rýč - (Posl. hovoří směrem k posl. Černochové.) Kde pokud jsou to pro vojenské účely, tak opravdu. Vojenské účely. Tak jo.

Já jenom... V tuto chvíli opravdu není směrnice ještě na stole. Ale děkuji za ten signál. A je potřeba ho vyslat. Za mě všechno.

Ing. Eva Fialová ANO 2011

poslankyně



