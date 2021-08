Fialová (ANO): Nejezděte jenom tam, kam se vám to hodí

reklama

Děkuji. Já bych se ještě ráda vrátila k příkladu paní Edity od pana kolegy Profanta. Kdyby vaše návštěvy směřovaly - a teď nebudu říkat do těch nejhorších vyloučených lokalit v Ústeckém kraji, ale do normálního soužití s normálními lidmi, dám třeba příklad Teplice-Trnovany. Stačilo by si tam sednout, chvilku pozorovat a mluvit s normálními lidmi, kteří jsou dennodenně nuceni nějakým způsobem komunikovat a snášet tu danou situaci, a nejezdili byste jenom za svými kamarády do neziskových organizací, kteří jsou často vám vašimi politickými partnery, kteří vám říkají, jak všechno funguje, jak potřebují další peníze na svoje dílčí aktivity pro pár vyvolených, tak byste viděli tu situaci. A ta situace je taková, že normální starobní důchodce se bojí jít na úřad práce pro nějakou podporu, protože mu nebude vyhověno, má s tím komplikace atd. Ti lidé se bojí a chtějí jenom spravedlnost v tomhle světě. A tenhle návrh aspoň trošku přináší nějakou spravedlnost. Vychází starobním důchodcům vstříc, zvyšuje koeficienty atd. Vy vidíte jenom to špatné a říkáte, že házíme lidi do jednoho pytle. My chceme padni komu padni! Pokud se chováš slušně a všechno splňuješ, tak prostě není důvod něco někomu zakazovat atd. My chceme, ať se chovají všichni normálně, slušně a slušní pracující lidé, kteří chodili X let do práce, mají právo na svůj klid. A dojděte se podívat do lokalit, kde ti lidé žijí pohromadě a mluvte s nimi! Nejezděte jenom tam, kam se vám to hodí!

