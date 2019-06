Fialová (ANO): Není přípustné, aby se k vodnímu dílu nemohl vyjádřit orgán ochrany přírody a krajiny

Hezké dopoledne všem.

Jsem velice ráda, že tato novela přišla sem do Poslanecké sněmovny, aby byla možnost reagovat na rychlejší zadržování vody v krajině, a tím vznikající častější problémy se suchem a týká se hlavně obnovy starých vodních děl a drobných rybníčků, které byly dřív v krajině normálním standardem, a z nějakého důvodu došlo k jejich zániku a touto novelizací by mohlo dojít k rychlejšímu zadržování vody v krajině.

Co pro mě jako členku životního prostředí však není přípustné, aby se nemohl vyjadřovat orgán ochrany přírody a krajiny a další orgány k samotnému dílu a byla v této novele zcela vypuštěna jejich vyjádření. Proto předkládám pozměňovací návrh jak k samotné novele v původním znění, tak současně v případě, že bude přijat pozměňovací návrh pana Turečka, který napravuje tento stav a je v kompromisním řešením pro zachování možnosti hájit veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny při povolování terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a malých vodních děl, a zároveň je zaručeno, že se tak bude dít v přiměřené lhůtě, která nezpůsobí žádné průtahy v povolovacím procesu. Tímto důvodem je, že orgány se budou muset vyjádřit do 30 dnů. V případě, že se nevyjádří, nastává tzv. fikce souhlasu, kde si můžeme odzkoušet, jakým způsobem by mohla fungovat do budoucna, a mají možnost v případě zjištění požádat o průzkum dodatečné informace do 60 dnů. Nedochází k nějakým dramatickým průtahům, a proto budu velice ráda v případě podpory tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení.

Dalším pozměňovacím návrhem je problém, který může nastat v případě vybudování malého vodního díla, což nebylo myšleno na průtok, zanechání průtoku do dalších vodních toků, a tento pozměňovací návrh toto napravuje. Každý vodoprávní úřad v rámci ohlašování přezkoumá, zda navržená hodnota minimálního zůstatku průtoku tyto požadavky bude naplňovat. Přihlásím se v podrobné rozpravě k jednotlivým číslům pozměňovacích návrhů a děkuji za pozornost.

Ing. Eva Fialová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kupka (ODS): Je důležité zjednodušit český právní řád Benda (ODS): Bylo správné vytvořit tabulku povinností Michálek (Piráti): Pokud se neshodneme se Senátem, doporučuji předložení rychlé novely Ondráček (KSČM): Neházejme tu špínu na policisty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV