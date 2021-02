Fialová (ANO): Pravidla mají platit pro každého

reklama

Hezké odpoledne všem.

Já jenom krátce okomentuji tento návrh tisku. Já bych z tohoto místa chtěla poděkovat prostřednictvím pana předsedy Lucii Šafránkové, Markovi Novákovi, Janě Pastuchové a Hance Aulické a všem, kteří odvedli kus práce. A následně i ministerstvu, které dalo velký podíl na tom, aby vznikl tento komplexní pozměňovací návrh, který před chvílí představil velice podrobně Marek Novák. Ty věci, které jsou zahrnuté v pozměňovacím návrhu, opravdu vychází z praxe, vychází z praxe od lidí, kteří se každý den potýkají s nelehkou situací, kteří řeší dennodenně problémy, co se týká nadužíváním, nespravedlivým systémem, nedosažením na nějaké hmotné nouze atd., neadekvátním bydlením v podmínkách, které nejsou důstojné pro nikoho. Který řeší školství, docházku dětí do škol.

Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 31% Fiala 1% Bartoš 2% Okamura 49% Jurečka 6% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 1% Pekarová-Adamová 1% Klaus ml. 5% hlasovalo: 6604 lidí

Já tady možná zareaguji na pana Ferjenčíka, prostřednictvím pana předsedajícího. Já neznám moc rodin, které by vyloženě trápilo, že dítě nedojde do školy, protože se to v současné době intenzivně řeší s rodiči, jsou na to další jiné způsoby, jak reagovat, je spoustu organizací, které se tomuto věnují, a ti rodiče většinou s tím dospívajícím moc nezmůžou a nebo je jim to samotným jedno. Mě velice mrzí, že se od některých organizací zdůrazňují pouze negativa, ale musíme si uvědomit, že pokud každý bude dodržovat některá pravidla, každý, nechci dělat výjimky, tak nebude nikdy tímto postihnut a nikdy mu nebude odebráno. Pravidla jsou tu pro každého a mají platit pro každého. A jsou předjímány věci, které se nemusí stát, kdyby tito lidé tato pravidla dodržovali. Navíc tento komplexní pozměňovací návrh je velice vyvážený a spíše uzavírá ty nůžky, které nám v současné chvíli ve společnosti vznikly, kdy někteří lidé již nedosáhnou na nějakou pomoc, a zavádí dobrou praxi, která vznikla pozorováním z terénu. Já za sebe jsem velkým zastáncem toho, aby dětem, které chodí na odbornou praxi, nebyl započítáván jejich příjem do celkového příjmu rodiny a zůstával těm dětem a nebo té rodině navíc, protože tím je právě motivujeme, aby školu dodělaly a dostudovaly. Dalším motivačním prvkem je pro důchodce, nebo pro naše seniory, kteří si nemůžou aktivně zvýšit příjem, a spoustu a spoustu dalších věcí. Ale asi je to věc názoru každého z nás, kdo v té situaci žije, nebo kdo se s ní potýká a kdo s ní přišel do praxe. A tady patří velký dík všem, kteří se na tomto podíleli a x měsíců na tom intenzivně spolupracovali.

A nyní mi dovolte, já bych se ráda připojila k tomuto zákonu drobným pozměňovacím návrhem, který předkládám společně s kolegyní Evou Matyášovou a Pavlou Golasowskou, který se týká trošku jiné problematiky, a to poskytování mimořádné okamžité pomoci, o které jsme se přesvědčili, že je velice důležitá v době koronaviru. Je velice funkční, nicméně se řídí správním řádem, v zákoně je napsáno, že se vyřizuje bezodkladně, ale pokud není vyřízena bezodkladně, tak je podle správního řádu třicet dní na vyřízení žádosti, a to staví některé rodiny, nebo ty jednotlivé žadatele, do velice těžké situace, kdy můžou hrát dny, hodiny o to, jakým způsobem se bude vyvíjet další jejich život. Takže v tomto případě navrhuji malou drobnou úpravu při přidělování, nebo uznání o rozhodnutí o mimořádné okamžité pomoci, aby bylo uvedeno bezodkladně, nejpozději však do patnácti kalendářních dnů a následně i třicet dnů o podání odvolání, aby měl žadatel jasně informaci, jestli mu bude mimořádná okamžitá pomoc přidělena, nebo nepřidělena do čtrnácti dnů, velice jim to tu situaci urychlí, ke které se přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

Ing. Eva Fialová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fialová (ANO): Sociální systém a jeho reálné dopady v praxi Fialová (ANO): Až bude návrh na stole, bude již pozdě Fialová (ANO): Budeme podporovat věkovou skladbu i různých strom Filová (ANO): Nikdo tuto problematiku neřešil a jen nechal růst sociální napětí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.