Filip (KSČM): Jaká je perspektiva a s kým?

Zásadně špatné rozhodnutí padlo už v roce 2005, resp. 2006, když došlo na privatizaci energetických soustav a tehdejší vláda souhlasila se vstupem německého RWE do našeho plynárenství. Úplnou katastrofou byl pak rok 2013 a krok vlády P. Nečase z ODS (ministr financí M. Kalousek), když tuto klíčovou oblast ovládly finanční fondy pojišťoven (německých a kanadských) a naplno čerpaly hotové peníze na své potřeby. A to včetně snížení základního jmění společnosti o více než 29 miliard korun.

Zároveň strategicky směřovaly naši energetiku do závislosti na cizích zdrojích a zpochybňovaly zdroje dosavadní včetně vložených investic do výdělečného tranzitu. Privatizovány byly zisky a současná ztráta, která vyplývá z hospodaření bývalých vlastníků, má být zaplacena z nákladů státu, tedy z kapes daňových poplatníků, když stát znovu v prosinci 2023 převzal podnik, aby zabránil jeho bankrotu.

Udělejte si tedy sami obrázek o tom, jak efektivně a pro koho podnik hospodařil pod privátní správou, proti tomu, jak hospodařil dříve státní podnik Transgas a komu vděčíme za současnou inflaci a proč máme třikrát dražší energii, než Slovensko nebo Maďarsko a Rakousko.

Současná vláda tak chce od občanů znovu zaplatit to, co občané už jednou zaplatili a co jim předchozí vlády jako škodu způsobily. Je to nejen nemorální, ale přímo odporující zdravému rozumu. Celá privatizace se ukázala jako majetková, když zisk si přivlastňují soukromé osoby, které o sobě tvrdí, že jsou lepší hospodáři, a když majetkovou podstatu vydrancují, chcete-li zkrachují, tak ztrátu z jejich působení nechají znárodnit, aby ji daňový poplatník musel zaplatit ještě jednou.

Jen se ptám, proč se vedou tak úporné boje právě o hraniční (plynový) přechod Sudžu, kdo za tím stojí a kolikrát to ještě musíme ze svých daní zaplatit? Čí to bude zisk a proč máme odebírat plyn od obchodníků, kteří ho neumějí nakoupit a dodat takovým způsobem, jak ho umí nakoupit sousedé, při využití vybudované infrastruktury? A kdy nám vláda přestane lhát?

Já si odpovím na shora uvedenou otázku:

S těmi, co nyní vládnou, jednoznačně NE.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



