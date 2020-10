Filip (KSČM): Je důležité, abychom měli trvale údaj o skutečných počtech

reklama

Vážené paní a pánové, členové vlády,

já se vyjádřím k tématu a nejdřív snad jen krátce, že nemám důvod se omlouvat ODS, jak mě vyzvala paní kolegyně Černochová, já jsem v roce 2001 opravdu nezastupoval Sněmovnu, to bylo později, protože jsem byl místopředsedou poprvé zvolen až v roce 2002, a pak jsem si to užil několikrát. Ale pokud chce, abych vyhledával v těch materiálech, kdy žádala ODS o zpochybnění hlasování, já to asistentům zadám, ale pro tu omluvu tady opravdu není důvod.

Pokud jde o samotné stanovisko Komunistické strany Čech a Moravy k trvání nouzového stavu. Vláda nás požádala o 30 dní a my proto, abychom mohli pro to hlasovat, potřebujeme v podstatě vědět, jaký je skutečný počet pozitivně testovaných, nikoliv pouze počet pozitivních testů. To je asi rozdíl, který tady existuje, diskutuje se o tom a podle mého soudu to není nic, co bychom se nemohli dozvědět.

Další, co je potřeba se dozvědět, je otázka počtu úmrtí, kde jedinou diagnózou bylo onemocnění COVID-19, kdy je spousta lidí, kteří ve finále umírají na jiné nemoci, podlehnou závažným, se životem neslučitelným nemocem a to onemocnění COVID-19 je jenom vedlejší.

Také potřebujeme, aby s námi vláda komunikovala skutečný počet pozitivně testovaných bez příznaků, s lehkými příznaky, se středně těžkými příznaky a těch, kteří vyžadují intenzivní lékařskou péči, to znamená, napojení na plicní ventilaci, protože to všechno je důležité pro posouzení, jestli mají být opatření, která se týkají omezení práv občanů, tak intenzivní a jak mají dlouho trvat.

Stejně tak je důležité, abychom pravidelně diskutovali skutečný počet těch hospitalizovaných, kteří hospitalizaci nevyžadují, protože ta neznalost té choroby samozřejmě v určitých momentech vede k tomu, že jsou hospitalizováni ti, kteří potom jsou propouštěni a svým způsobem omezují tu skutečnou kapacitu v nemocnicích.

Také je důležité, abychom měli trvale ten údaj o skutečných počtech volných lůžek intenzivní péče, protože je fakt, že se to i v České republice vyvíjí nerovnoměrně regionálně a záleží také na tom, jak hygienická služba, ale třeba i Policie České republiky je schopna kontrolovat dodržování těch jednotlivých nařízení vlády, které jsou v této věci jednak přijata, jednak uplatňována a také kontrolována. Protože to všechno je důležité k tomu, abychom mohli vyhodnotit ta opatření a ta se nevyhodnotí druhý nebo třetí den po jejich přijetí, protože ty lhůty, které jsou důležité pro to, kdy nemoc propukne a jakým způsobem se s ní ten člověk vypořádává, je také rozhodující pro to, jaká opatření se mají udělat, a bez analýzy výsledků těch jednotlivých opatření pravděpodobně nemá smysl přijímat opatření jiná, když nemáme hodnocení těch již přijatých.

Potom je podle nás velmi důležité - a možná jeden z nejdůležitějších údajů a hovořil tady o tom přede mnou Radim Fiala - je skutečný počet chybějícího zdravotnického personálu, protože to samozřejmě je také důležité pro to, abychom věděli, jakou kapacitu má český zdravotnický systém a jakým způsobem může reagovat na jednotlivé ty zhoršující se nebo zlepšující se stavy nemoci v České republice. To jsou minimální údaje, které je potřeba. Chceme je komunikovat pravidelně a nemyslíme si, že ta žádost je nějakým bianko šekem. My jsme na jaře velmi intenzivně jednali vždy s vládou o tom, jestli je třeba prodlužovat o čtrnáct dní, o tři týdny, o měsíc a byli jsme ochotni kdykoliv zvednout ruku pro to, aby se ten nouzový stav prodloužil, pokud pro to budou ty důvody, které tenkrát byly. Ale ty důvody byly i jiné než jsem teď uváděl, a tedy nejen zdravotnické, byly i v oblasti nákupu, protože v té době stát opravdu na to nebyl připraven, kdežto nyní v podstatě po více než půlroce toho setkávání se s nemocí COVID-19 už stát připraven je a jsou zásoby materiálu jak v nemocnicích, v těch ústavech sociálních péče, ale i ve státních hmotných rezervách. Je jenom otázka, jestli je ten počet těch materiálů, které jsou potřebné, dostatečný.

Druhou věcí, která podle mého soudu ale není dokončena, upozorňovala jsem na to na jaře, je otázka nového pandemického plánu. Znovu připomínám, že poslední pandemický plán je z roku 2011, reagoval tehdy na povodně v roce 2010 a na další přírodní katastrofy, ale tady jsme v jiné situaci a ten pandemický plán je opravdu třeba předělat. Proto mě mrzí - a teď to není výtka vůči nemocnému místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi - že ten rozšířený krizový štáb, tedy o zástupce ostatních politických stran, tedy nikoliv pouze vládních stran, není, abychom se na tom mohli podílet a musím říct, že je to asi důležité pro každou politickou stranu, jak ten pandemický plán bude vypadat.

Já chci říct, že to je asi pro to plánování těch budoucích kroků podstatné, protože ta okamžitá opatření v situaci, kdy se ta krize zhoršuje, jsou samozřejmě nezbytná, nikdo je nezpochybňuje, nikdo nechce, aby vláda jaksi reagovala neodpovídajícím způsobem na tu situaci, a nikdo určitě nechce, aby se zhoršoval zdravotní stav obyvatelstva - a péče o zdraví lidu je důležitá. V tuto chvíli tedy musím říct, že ty požadavky, které jsme formulovali veřejně, jsou dány na stůl, chceme komunikovat s vládou a jsme připraveni při této komunikaci ten nouzový stav prodloužit.

Samozřejmě tady budou návrhy. Určitě nebudeme hlasovat o prodloužení pouze o deset dnů, to považujeme za dobu tak krátkou, že není možné zjistit, když víme, že i v tom nejpozitivnějším vývoji, v tom nejpozitivnějším vývoji bývalý ministr Prymula a současný ministr Blatný to potvrdil, že ta tabulka je vlastně platná, to nejhorší období bude okolo 11. až 15. listopadu, a to vylučuje to hlasování o skončení nouzového stavu před tímto datem.

Takže to je asi naše stanovisko, které je podstatné pro orientaci, jak se na situaci díváme, jak jsme připraveni o ní jednat a samozřejmě nebudeme se nikdy bránit tomu, aby se nouzový stav zkrátil, anebo i prodloužil, pokud se ta situace nezlepší. A já doufám, že se zlepší, že ta opatření budou účinná a že budou také důležitá pro to, aby lidé více uvěřili tomu, že ta opatření, která jsou přijímána v celém světě, v celé Evropě, je potřeba dodržovat, abychom svým způsobem tím, že je ignorujeme, nezhoršovali situaci jiných, protože svoboda každého končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.

Děkuji vám.

