Filip (KSČM): Neříkám očkování "NE", ale…

Přečetl jsem si na svém facebooku vzkaz od jedné z diskutujících, která mně žádá, abych se zasadil o to, že do zákona o očkování proti covidu bude zařazen paragraf ve smyslu toho, že očkování je dobrovolné, že nesmí být žádným způsobem vymáháno a že očkováním nesmí být podmíněn výkon základních lidských práv a svobod.

reklama

Podle zveřejněného návrhu zákona a vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného by očkování mělo být dobrovolné a zdarma. Mě však zneklidňují dva momenty, které s názorem oné diskutující těsně souvisí.

Obavy lidí z vakcíny proti covidu totiž nejsou ojedinělé. Spíš bych řekl, že opak je pravdou. Lidé se tohoto očkování prostě bojí. Mnozí, a není jich málo, mají strach z vedlejších účinků vakcíny. Jistě, obecně se očkujete kvůli efektivnosti, nikoli pro efekt. Pokud by nás proticovidová vakcína měla zbavit epidemie do té míry, že se vrátíme k normálnímu životu, potud by bylo vše v pořádku.

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 4223 lidí

Jenže tu je několik ale... Ale co když jde o očkování jen na efekt, ale co když jde v prvé řadě jen o obrovský byznys, ale co když bude očkovací látka vyvolávat nežádoucí vedlejší účinky?

Vůbec se těmto obavám nedivím, neboť i sama epidemie vyvolává od počátku spousty otazníků. Třeba, zda vakcína bude podléhat notifikaci stran Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podle mého názoru by jednoznačně notifikována být měla. Nejen kvůli zákonné povinnosti, ale i kvůli větší důvěryhodnosti pro občany.

Tu však rozhodně neposiluje nedávné prohlášení profesora Prymuly, který v rozhovoru pro MF Dnes zmínil plán Evropské unie, resp. jakéhosi vakcinačního pasu, coby motivace pro očkování. Uvedl doslova: "Pokud se bude jezdit do zahraničí na průkaz, který řekne: Já jsem byl očkován a mohu jet kamkoli a nemusím prokazovat, že jsem byl testovaný, nebo že budu smět chodit bez roušky, to je podle mě velká motivace. A myslím si, že, řekněme v červnu, si to najednou lidé rozmyslí a budou po očkování volat. Pak možná nebude dostatek vakcíny." Přeloženo do reality dnešních dnů - bez vakcinačního pasu se za hranice nedostanete, aniž byste se, bude-li to vyžadováno, nechali před odjezdem testovat či po příjezdu do cizí země podstoupili povinnou karanténu. Ovšem a samozřejmě (jak jinak) - i vakcinační pas je na bázi dobrovolnosti (prý pozitivní motivace k očkování), ale...

Budu-li hovořit sám za sebe, mně scházejí informace a odpovědi na výše uvedená "ale". Až tyto informace dostanu, po té se rozhodnu. Čili neříkám očkování NE, ale...

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip (KSČM): Nezlobte se na mě, Evropa je energeticky nedostatečná Filip (KSČM): Mám obavu, abychom opět neudělali nějaký předčasný krok Filip (KSČM): Jaká je ta naše svoboda, je jí víc, nebo méně a máme co oslavovat? Filip (KSČM): Deficit dává možnost, aby se dal dostatek prostředků do investic

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.