Filip (KSČM): Nikdy vyšetřovací komise nebyla zřízena k živému policejnímu spisu

reklama

Vážený pane předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci,

já budu úsporný. Není pravda, že by žádná vyšetřovací komise nikdy nic nezjistila. Jestli někdy v minulosti vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny zabránila větším škodám, tak to byla činnost vyšetřovací komise ve věci Diag Human. Dodnes totiž nevědí ti, kteří z toho chtěli mít miliardy zisku, jakým způsobem se vypořádat s tím, že tato vyšetřovací komise zabezpečila na místě samém v Belgii a Holandsku dokumenty, které zmenšily škodu, která tady vznikla.

Co je zásadní rozdíl, a jestli to byla vyšetřovací komise k Všeobecné zdravotní pojišťovně, jestli to bylo k rekonstrukci D47, nikdy vyšetřovací komise nebyla zřízena k živému policejnímu spisu. To je ten rozdíl. To je ten rozdíl, tak prosím vás, ano, já vůbec nemám nic proti tomu, abychom vyšetřovali to, co se vyšetřovat ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny má, ale za prvé, když - a psal jsem několikrát návrh na zřízení vyšetřovací komise za poslanecký klub KSČM, nikdy jsem si nedovolil dát do toho návrhu věc, která náleží jinému orgánu. Náleží jinému orgánu, a to je to, na co tady upozorňoval Zdeněk Ondráček, když říkal, že nemůžeme nahrazovat činnost například GIBS vůči Policii České republiky nebo jiných kontrolních orgánů.

Tak to napište pořádně a pak to podpoříme.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip (KSČM): Proč se zálohy platí do zahraničí, ale českým firmám ne? Filip (KSČM): Suverenita je důležitá. Jde o život! Filip (KSČM): Opravdu musíme všechno dělat na poslední chvíli? Filip (KSČM): Na co máme SÚKL? Proč neschválí ruský Sputnik V bez unie?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.