Filip (KSČM): Pokud máme dodržovat závazky, zajímá mě přístupnost sochy maršála Koněva

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, paní a pánové.

Poslouchal jsem pana ministra zahraničí, ale pokud tedy máme dodržovat závazky z mezinárodních smluv, tak mě zajímá jedna věc, a to se týká přístupnosti sochy maršála Koněva, protože podle mého soudu je dosud uložena. A to jednání, jak jsem poslouchal, zatím nevede k tomu, že by nějaké konečné řešení, neříkám, že to musí být hned, ale to řešení, které je podle smlouvy. To znamená, že ta socha bude přístupná občanům. To smlouva z roku 1993 obsahuje, a to výslovně. A pokud ji městská část uložila do depozita, jak zajistí Česká republika, která je odpovědná za plnění závazků z té smlouvy, abychom dostáli svému závazku? Jinak samozřejmě budeme na mezinárodním poli považováni za ty, kteří sice podepisují mezinárodní smlouvy, ale nejsme schopni si jejich plnění vynutit. Takže by mě zajímalo, jestli o tom bylo jednáno ještě v rámci té přípravy na ty bilaterální vazby. Děkuji za to, že se aktivoval článek 5, to znamená otázka konzultací. To je všechno v pořádku, ale myslím si, že bychom měli být připraveni na otázky, které logicky musí vyplynout z toho, když se budeme bavit o naplňování té konkrétní smlouvy a jejích ustanovení.

Pokud jde o otázku doplňující, omlouvám se, směřuje spíš na pana místopředsedu vlády Havlíčka, ale jestli je připravena v rámci těch konzultací také otázka mezivládní komise, která se týká našich ekonomických vazeb, protože určitě půjde o další dodávky ropy a plynu, které samozřejmě jsou rozhodující pro energetiku našeho státu, byť ovládá Unipetrol polský vlastník.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



