Filip (KSČM): Všude žijí lidé, aneb byty pro mladé lékaře i učitele

S podobnými dotazy se setkávám dnes a denně. Nedivím se dotazům, spíše se divím, že proto náš stát a kraje ještě nenašli nějaké pozitivní řešení. Absolventy trápí nízké nástupní platy, ale také nedostatečné či cenově nedostupné zázemí. Zkuste si najít ceny nájmů například v krajských městech a přesvědčte se sami. Dát půlku výplaty, někdy i více, jen za nájem, se asi nikomu nechce. Někteří mladí lékaři tak raději prchají do zahraniční, kde si mohou pro budoucno alespoň zdokonalit řeč a získat zkušenosti, čerství pedagogové pak raději než před katedrou pracují mimo svůj obor, kde je žel někdy čeká i větší odměna, než jakou má novopečený učitel. Nabízím jedno řešení, které je jistě možné. Odpovědnost je v tomto případě zejména na straně měst a obcí a také krajů. Ty by měly již jednou provždy skončit s bezhlavou privatizací obecních bytů a měly by naopak začít s výstavbou bytů nových. Ty by pak mohly nabídnut mladým lékařům nebo učitelům, ale třeba i pro obecní policii nebo městské služby. Nedostatkových profesí je samozřejmě daleko více. Jsem si jistý, že mladý začínající lékař jistě uvítá, pokud mu obec nabídne dostupné bydlení s regulovaným nájmem a případně ho podpoří i v pořizování ordinace.

Dostupná zdravotní péče, podpora učitelů, cenově přístupné bydlení nebo podpora výstavby nových obecních bytů jsou prioritami KSČM v letošních komunálních volbách. Přinášíme jasná řešení, žádné populistické hesla, která nikam nevedou, nebo která jen těžko někdo dotáhne do úspěšného konce. Věřím, že nás podpoříte.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



