Fleischer (SPR-RSČ): Nový rok přináší nové šance

Volby do parlamentu jsou za námi a před námi nový rok a dostatek času na dosažení cílů, které jsou i současné politické reprezentaci cizí.

Ani v těchto volbách čeští voliči nedali do rukou moc a jejich zdaněné peníze těm, kteří s tím budou nakládat v jejich prospěch, tedy ve prospěch lidí, nikoliv zájmových skupinek a sebe samých v parlamentu a vládě.

Ztížily se životní podmínky, nedočkali jsme se zjednodušení života samostatně podnikajících, spíše naopak a pomoci se nedočkali ani potřební. Mediálně se však lže o opaku a drzost médií dosáhla vrcholu, kdy některé strany byly vyřazeny z voleb tím, že si televize zvaly jen vyvolené, podle jejich úsudku, koho by údajně český volič volil a koho ne.

Připomíná mi to komunistickou dobu, kdy nám politici a média diktovali, co je správné a co ne. Není divu, protože jsou to ti samí bývalí bolševici, kteří jen po letech nesou funkce a to na základě šikovného překabátění ze soudruha na pana podnikatele a výsledky na sebe nedaly dlouho čekat.

V kampani jsme se setkali s fanatismem, útoky a mnohdy až sektářskými manýry a přitom mnozí lidé přestali vnímat to, co vidí sami a co jsme jim přinášeli dnes a denně po celé dva poslední roky – pravdu.

I zkreslené výsledky hospodaření státu i zmanipulované děti ve školách všech úrovní nikdy nemohou přesvědčit lidi o skutečném stavu českého státu a společnosti.

Dřeme v práci čím dál více hodin za méně peněz, statisticky jsme na tom lépe, fakticky mnohem hůře, nebo stejně. Koupíme si čím dál méně a mnozí naši občané raději jezdí nakupovat kvalitnější potraviny do zahraničí.

Krade se dál, lže se a navíc se manipuluje s médii. Zaznamenáváme snahu o hrubou manipulaci názory a hlasy lidí a politika v ČR začíná zabíhat někam do temné totality.

Nový rok nám přinese nejen další útrapy, jako následky politik staré a nové vlády, ale i nové vykročení do období, kdy bychom měli začít pro sebe něco dělat a to společně. A nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že hodně lidí už vidí, kdo má čistý úmysl skutečně zlepšit postavení zaměstnanců a OSVČ a státní peníze využívat ke zlepšování a budování státních záležitostí, nikoliv jen malých, ale bohatých parazitních zájmových skupin.

Není důvod ke smutku, protože po špatném dni nastává vždy další a je šance jej prožít lépe. A totéž platí o novém roce.

Víme, že stačí málo a dokážeme společně mnoho. Důkazem jsou volby, kdy naše výsledky záležely na poctivé práci několika jedinců, kdy občas někdo něčím přispěl a několikrát se něčeho účastnil, aniž by to omezovalo jeho soukromý život.

Nyní si představte, že by to málo přinesl každý, komu záleží na životech nás všech. Stačilo by, aby každý aktivní přispěl svojí účastí a nebylo by nutné, aby byl u všech akcí před dalšími volbami, ale aby tu a tam něčím přispěl – prací, účastí jeden či dva půldny. Stokorunou, jiný, co vydělává víc tisícovkou a dohromady budeme mít provedeno spoustu práce s mnoha lidmi a jejich minimální osobní účastí. Navíc je tu radost z efektu, že jsem udělal něco pro sebe – občana a pro svoji zemi, o kterou mám právo se obávat zvláště dnes v době vraždění našich lidí imigranty z Asie a Afriky.

Ignorujme zlo a soustřeďme se na dobro, které vykonáme. Ignorujme minulost a dílčí neúspěchy a koncentrujme své menší, či větší úsilí na úspěch v budoucnosti. Mnohdy stačí udělat málo, ale v hojném počtu lidí je to moc.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je důvod k optimismu, protože na rozdíl od stran, které měly bohaté sponzory, my jsme si z velké části vše financovali sami a někteří z nás dali hodně, jiní to co mohli, a´t jde o peníze na kampaň, nebo politickou práci. Těm všem děkuji i já, jako místopředseda strany a přeji jim i těm zmýleným a pasivním, hodně zdraví a úspěchů a světlou budoucnost, která je na dosah a blíží se.

Je důvod k optimismu, protože se probouzí čím dál více lidí a v mé skupině Stop soukromým exekutorům v ČR na Facebooku i na profilech SPR-RSČ Miroslava Sládka se oživují debaty s jasným směrem a cílem.

Je také důvod k optimismu, protože se nám hlásí noví členové a zájemci o spolupráci a pokud se podíváme na server ČSÚ vidíme, že jsme v krajských volbách v roce 2016 bez propagace a bilboardů a milionů od sponzorů dosáhli 6617 hlasů z celkem 2 532 311 zúčastněných voličů a v letošních volbách, kde nás média zcela ignorovala jsme dosáhli již z 5 060 745 platných hlasů celkem 9 857 hlasů, z čehož jenom v Praze jsme obdrželi 5% z celkového počtu hlasů a to osobně považuji za úspěch, protože samozřejmě jde o vzrůstající tendenci.

Připomíná mi to těžký život některých politických stran v zahraničí, které nedostaly v prvních svém období málo hlasů, ve druhém již měli více příznivců i přes podobnou mediální bariéru a antipropagaci jejich veřejnoprávní televizí a v posledních dvou obdobích měli již 20 a posléze 49 poslanců v parlamentu. Hovořím o Švédsku a straně Demokratů Švédska, která je špiněna, nazávána fašisty a rasisty jen proto, že chce ochránit svoji zemi pro svůj národ, tak jako my. Tam se lidé probudili a i přes strach šli volit správnou stranu a mnozí se dokonce i osobně angažovali a to nejen muži, nýbrž i mladé ženy, které tak vstoupily do vysoké politiky jako členky parlamentu a mají možnost rozhodovat o důležitých věcech státu a občanů své země.

Nic však nebylo zadarmo a také tam bylo třeba, aby jisté množství odvážných lidí přispělo tu a tam malou prací, podporou, malou, či větší finanční částkou a dohromady dokázali to, co se před 10 lety považovalo ještě za zcela nemožné – že mohou možná další rok sestavit většinovou vládu sami.

A tak přeji všem našim příznivcům, i těm, kteří bohužel naletěli propagandě, aby zvedli hlavu a šli proti proudu menšiny, která nám všem dělá zle a škodí.

Je stále šance a statistika i osobní setkání s lidmi jsou toho důkazem. Lidé to nevzdali a to je dobře. Začíná to lajkem na sociální síti a pokračuje malou pomocí každého, komu záleží na tom, v jaké zemi bude žít a kdo podpoří někoho, komu na to opravdu záleží. Úspěchu se dá dosáhnout i malými krůčky.

Přeji nám všem, abychom dále rostli, aby rostla naše odvaha a síla a abychom nakonec zvítězili, což je nám souzeno. Abychom nabrali nové lidi, obsadili je do radnic jejich obcí a pak dále pokračovali s více a více lidmi, kteří poznali pravdu, dál až k nové Poslanecké sněmovně a k době, kdy si o státních věcěch budeme rozhodovat sami, bez mafií a prospěchářů.

Pamatujte, že každá totalita, každý diktát, každá nadvláda supermocných vždy skončila a nikdy nikdo není neporazitelný a nenahraditelný lepšími lidmi. Naše i zahraniční nedávná historie je toho přece důkazem.

Hezký, veselý a úspěšný nový rok. Plný zdraví a síly do nového boje a do nové šance, která se nám všem otevírá s novým rokem 2018.

(převzato z Profilu)

